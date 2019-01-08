全套黑西裝現身喊冤！日產前老董被捕後首露面　1122人排隊朝聖

▲高恩2018年被逮後，8日首度露面，他也一再替自己喊冤。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／綜合外電報導

日產前董事長高恩涉嫌違反金融交易法、特別背信罪等嫌疑前後兩次遭到逮捕，為了完成聽取拘留原因等手續，他在8日上午前往東京地方法院出席聽證會，而這也是他被捕兩個月來首度公開露面。據悉，高恩在聽證會上不斷強調，「自己是冤枉的」，更一再重申在長達二十年的歲月裡，是如何不分晝夜地讓日產「復活」，但檢方卻將他冠上沒有根據的罪名且不正當拘留他。

根據《日本放送協會》報導，高恩8日上午10時半左右身穿黑色全套西裝現身東京地方法院，早在當天清晨就有1122人在東京地方法院門口排隊領取聽證會的旁聽券，然而此次聽證會僅開放14個名額，競爭率高達八十分之一，十分激烈。

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對於非法將日產汽車的16億資金提供給沙烏地阿拉伯某企業之嫌疑，高恩主張，由於對方作為商業夥伴，幫忙周轉資金且解決紛爭，日產內部才會共同決定提供該筆金錢，是正當的對價關係。此外，高恩表示，「我是發自內心對日產抱持著真誠的愛與感謝。為了日產也已經竭盡全力，一直以來都是光明正待且合法的執行業務。」

高恩在陳述的最後提到，「在這20年來，我幫助日產重新復活。不分晝夜，連在飛機裡都在和日產的員工一同並肩工作。包含GT-R系列車種重新復活，日產也成功進軍巴西等國。在我任內，更推動與三菱汽車的結盟，將日產推上世界第一的位子，同時創造出無數個工作機會。這些成果讓我感到十分喜悅。我是無辜的，一直以來都是誠實工作，從未做出不正當的事。」對於高恩的辯述，日產公關部門則表示，「不便多作回應。」