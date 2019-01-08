首位科學出身的世銀行長　金墉：不解決暖化就無法消滅極端貧困

▲金墉致力消除全球極端貧窮。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界銀行行長金墉7日突然宣布提前卸任，辭職後將加入另一間公司，專注於增加開發中國家的基礎建設。目前尚未確定會推派誰來競選，但可能又會出現一波政治角力，因為該機構創立以來的習慣是由美國負責管理，隨著近年反對聲浪不斷，逐漸採用較公平正式的選拔方式，但無法確認美國總統川普會不會接受「公平競爭」。世界銀行則表示，已立即啟動新任的遴選程序。

59歲的韓裔美籍的金墉（Jim Yong Kim），畢業於哈佛大學醫學與人類學雙博士，2012年受美國前總統歐巴馬推薦，接任世界銀行行長，是世界銀行少見的非財經界出身行長。過去他並未與川普發生公開衝突，但實際上他的領導方針時常與川普的政策相左，尤其在氣候變遷的議題上，世界銀行的態度非常積極，金墉曾說，「若不解決全球暖化問題，就無法消滅極端貧窮。」世界銀行在2013年限縮火力發電廠的貸款標準，只有「無煤礦替代能源」的國家才符合貸款資格。

世界銀行（The World Bank）成立於1947年，目前擁有189個會員國，旨在幫助重建遭二戰蹂躪的歐洲國家，透過貸款、免息信貸、贈款來支持國家基礎建設。傳統上，世界銀行行長由美國提名，而姊妹機構國際貨幣基金組織 （IMF）則由歐洲國家負責。2012年金墉參與遴選時，還有另外兩位候選人，分別來自奈及利亞與哥倫比亞，因此已逐漸破除由美國人掌權的慣例。

世界銀行規定任何重大決策，都必須用有85%的同意票才能通過，世界銀行在2010年修改了投票權的分配，以增加開發中國家的權力。目前有最多投票權的國家為美國（15.85%）、日本（6.84%）、中華人民共和國（4.42%）、德國（4%）、英國（3.75%）、法國（3.75%）、印度（2.91%）、俄羅斯（2.77%）、沙烏地阿拉伯(2.77%)以及義大利（2.64%），因此擁有將近16%投票權的美國被稱為「否決權」，就算全部會員國都同意，只要美國說不，就無法通過。