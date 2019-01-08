想當芭比娃娃！黑肉底新娘上妝瞬間「白5個色號」　網傻眼：得罪化妝師？

▲左邊右邊不同人吧？（圖／翻攝自ohbulan）

國際中心／綜合報導

化妝真能讓人變成另外一個人嗎？印尼一名天生膚色就較為深的女子，日前為了要拍婚紗照，決定去找新娘秘書化妝，將自己打扮成一名「芭比娃娃」，沒想到上完妝的她根本變成另一名不認識的人，照片一登出更嚇壞一票網友，還有人直呼「新郎這是娶2位老婆嗎？」

網站「ohbulan」日前登出這名新娘的照片，只見未化妝前皮膚黝黑的女子，看起來相幫樸素，儘管皮膚上也未見任何的痘痘斑點，但就是少了點特色；為了完成兒時「芭比娃娃」的願望，她請來新娘秘書幫她畫上娃娃妝，沒想到上完妝之後，哪裡還看的見原本新娘的樣貌，竟然完完整整的變了一個人。

從其他張照片可以看出，這名新娘的皮膚不僅最少白了快5個色號，就連「蘋果肌」跟鼻樑的部分也被勾勒的超級明顯，眼睛還戴上變色放大片，眼睫毛的部分則是被變得又長又濃密，還特別作了一個造型，讓眼睛的部分看起來更深邃。

不過新娘改造前跟改造後的模樣實在差太多，嚇壞不少看到照片的網友，除了有人開始懷疑「老公是否娶了兩位老婆」之外，更有人表示「天啊！這真的是同一個人嗎？」、「好可怕！」、「傻眼！化妝的力量！」、「小孩看到婚紗照應該認不出媽媽吧？」、「是得罪化妝師嗎？」