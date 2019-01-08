短褲妹挺翹臀「鑽入洗衣機」竟消失！網見別有「洞」天暴動了

在 Instagram 查看這則貼文 Sabrina Deng（@sabrinatengcn）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 2 日 下午 7:32 張貼

▲正妹鑽入洗衣機消失的影片近日在網上爆紅。



實習記者陳妙津／綜合報導

一名大陸女網友日前在IG上傳一則奇妙影片，瞬間引發網友關注。影片內容錄下一名正妹穿著清涼，卻大剌剌鑽入自助洗衣機中，然後竟然就變不見了。

影片被日本網友分享到推特上爆紅，乍看還以為是前陣子流行的「投幣洗衣機女孩（coin laundry girl）」，妹子們為了拍攝美照，沒有經過店家同意，鑽到投幣洗衣機中拍照的行為，不但沒有禮貌，也相當不重視衛生，因此被許多人抨擊。

在 Instagram 查看這則貼文 FUMI（@fumi0326）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 22 日 上午 4:44 張貼

▲SKE48前成員松井玲奈也曾拍攝過類似投幣洗衣機女孩（coin laundry girl）的照片。



這則爆紅的「洗衣機入口」影片則有類似概念，原本洗衣機看似正常，但只見熱褲辣妹以趴伏姿態，扭屁股直接鑽進，一不小心還露出一點底褲，鏡頭跟上後才發現，原來洗衣機別有「洞」天，竟是個神祕入口，在經過短短的通道後，即進入一個酷炫夜店，不僅充滿嗨爆音樂，還有一堆人勁歌熱舞。

▲▼乍看是平凡的洗衣機，進入後卻發現別有洞天。（圖／翻攝自IG／sabrinatengcn）



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影片一經曝光立刻引發網友騷動，紛紛留言，「這畫面我可以每天看」、「網美應該來這裡拍照」、「比洗衣機女孩好看」、「有缺安管嗎？我要應徵」、「這畫面我可以每天看」。

據了解，影片拍攝地點位於澳洲拜倫灣。當地目前正舉辦著名的瀑布藝術音樂節（Falls Music and Arts Festival），目前已舉辦到第26屆，活動通常於每年跨年夜在澳洲4個地區同時舉辦，為期3至4天左右，會邀請許多藝術家及獨立樂團一同表演，匯集藍調、嘻哈、電子音樂等演出，是當地不可錯過的跨年盛會。

▼神秘洗衣機設施相當熱門，要體驗還須排上長長隊伍。

