任期還有3年多！　「首位亞裔世銀總裁」金墉突請辭

▲世界銀行行長金墉（Jim Yong Kim）出生於韓國漢城（首爾）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

世界銀行總裁一任任期為5年，2017年續任世銀總裁的金墉（Jim Yong Kim）7日突然宣布自2月1日起辭職，卸任後會立即轉入一家民間公司任職，致力開發中國家的基礎建設。距離2022年任期屆滿仍有的3年多遺缺，將由集團執行長、保加利亞裔喬吉瓦（Kristalina Georgieva）暫代。

美國時任總統歐巴馬於2012年3月23日宣布提名韓裔美籍的金墉為世界銀行總裁。世界銀行於同年4月16日宣布任命金墉為行長，任期5年。金墉在辭職信中寫道，他努力尋找創新的方式，提供幫助給受氣候變化影響而流離失所的人們。他也透過電子郵件告知世界銀行員工，離職後將轉入一間民營企業，該公司聚焦為開發國家建設基礎措施。他認為，對於氣候變遷與新興市場基礎設施短缺等重大全球議題，這是能夠產生最大影響力的一條路。

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▲世界銀行華盛頓總部。(圖／Shiny Things)

金墉在任內推動綠色專案融資，並在很大程度上放棄對煤電投資的支持，但他避免與川普政府公開衝突，川普將推動煤炭業列為優先政策。知情人士透露，金是自願辭職，並非被川普「趕走」。

現年59歲的金墉（ Jim Yong Kim）生於南韓首都漢城（首爾），5歲隨父母移民美國，為哈佛大學的醫學與人類學雙料博士，長期投身全球公衛事務。金墉於2009年7月出任達特茅斯學院（Dartmouth College）校長，也是美國常春藤盟校（Ivy League）首位亞裔校長；2012年由時任美國總統歐巴馬提名，同年7月上任，成為首位亞裔世銀總裁，同時為少數非財經界出身的總裁。

▲克莉絲汀娜喬吉瓦（Kristalina Georgieva）。（圖／達志影像／美聯社）

克莉絲汀娜喬吉瓦（Kristalina Georgieva ）於2017 年成為世銀執行長，將在金墉卸任後暫代總裁一職。她出生於保加利亞，1993 年進入世界銀行任環境經濟學家，服務15年後轉任歐盟的高層。

世界銀行（World Bank）目前有189個成員國，主要是為開發中國家資本項目提供貸款的聯合國系統國際金融機構，是世界銀行集團的組成機構之一，同時也是聯合國發展集團（UNDG）的成員。致力於減少貧困、推動共享繁榮、促進永續發展，並與國際貨幣基金組織（IMF）為全球最重要的2個國際金融機構。

世界銀行規定，任何重要決議的同意票必須要85%才能通過，而各國的投票權不同。美國投票權佔比最重，達15.85%，換言之，一項決議即使得到其他成員國全體同意，美國仍擁有否決權。美國之外，擁有較多投票權的國家包括日本（6.84%）、中華人民共和國（4.42%）、德國（4.00%）、英國（3.75%）、法國（3.75%）、印度（2.91%）、俄羅斯（2.77%）、沙烏地阿拉伯（2.77%）與義大利（2.64%）。