北京計畫用非武力方法統一台灣　卜睿哲透露「可行2選項」

▲卜睿哲分析，重新制定一國兩制的規則或許可以幫助和平統一。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

記者朱世凱／綜合報導

中共中央總書記、國家主席習近平本（1）月2日在《告台灣同胞書》40周年紀念會上表示，願意為和平統一創造廣闊空間。美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）撰文分析，北京當局的目標是想以非武力方式統一台灣，那他們可行的只有兩種方法，重新制定「一國兩制」規則，或者運用金錢、政治手段控制台灣政治制度。

目前擔任美國華府智庫「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）東北亞研究中心主任的卜睿哲撰文寫道，北京目前所謂的一國兩制在台灣絕對無法得到認可，因為香港過去5年來發生的事情只會加劇台灣人對這套制度的懷疑。加上「民主」意識使得台灣人產生了強烈的民意認同。

卜睿哲說，有些人認為自己只是台灣人，有些人則認為自己既是台灣人又是中國人，沒有明確定義；一直以來，這兩個群體在台灣佔了90％，只有不到10％的人認為自己完全是中國人。習近平這次的重要講話表明「兩岸人民之間存在民族認同」，卻忽視台灣公民不想冒民主制度的冒險。

▼美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）。（圖／翻攝自維基百科）

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卜睿哲分析，中國想以非武力狀態下統一台灣只有兩種選項，第一是重訂一國兩制的本質，讓它可以更好被台灣選民接受；另一個選項就是運用金錢、科技或政治手段操控台灣的政治制度，達到統一目標。

卜睿哲也說，中國在台灣最近一次九合一選舉中已經開始測試上述的操控方式，「不過北京必須慎重思考這個作法，因為透過這些手段來治理台灣，比真正說服台灣人接受統一還困難；中國當局最近控制台灣政治進程的作為，應該會讓台灣領導人和民眾更加警惕，必須捍衛民主制度不被外來因素介入，美國也更應協助台灣找到方法。」

他最後也說，「大多數台灣人都明白台灣的經濟與中國有關（台灣40％的出口都在那裡），無論原因如何，他們都不喜歡不穩定，他們也不想發生軍事衝突，最重要的，台灣民眾確實希望對自己的命運有實際的發言權。」