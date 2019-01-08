聯合國出面！18歲沙烏地少女入境曼谷　泰移民局長今會沙國官員

▲ 奎農目前已入境泰國。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）自稱受到家暴，趁一家人赴科威特度假時搭機逃跑，不但在泰國曼谷機場懇求當局庇護，並在推特請求外界聲援，引發全球關注。目前她已在聯合國難民署（UNHCR）官員的陪同之下步出曼谷機場，而泰國移民局局長素拉切（Surachate Hakparn）將於今（8日）與沙烏地阿拉伯官員會面，說明泰方此舉的決定。

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據了解，奎農因受到家人毆打、威脅，甚至因為把頭髮剪短而被鎖在房間長達半年，索性在旅遊途中趁機逃跑，並計畫前往澳洲尋求庇護，但中途在曼谷轉機時，泰國移民局官員以缺乏相關文件把她攔住，遭到泰方拒絕入境，準備將她遣返。但奎農最後把自己鎖在機場飯店房間，拒絕回家，擔心若真的被遣返回家，她的家人可能會殺了她。

這起事件引起全球關注，奎農的求救奏效，讓泰國移民局態度180度轉變。素拉切7日晚間表示，「到目前為止，她不想要回家，我們也不會強迫她。她今晚不會被送去別的地方…我們不會送任何一個人去死，我們不會那樣做。」

最終，奎農也與聯合國難民署官員見到面，並被告知未來可以留在泰國一段時間，同時尋求第3國的庇護。而她也在推特發文提到，目前她的護照已被歸還到她的手上，且在聯合國官員的保護之下，覺得安全。

據了解，素拉切會在今天與沙烏地阿拉伯官員會面，談論泰國政府此舉的決定。此外，奎農是否符合難民資格，預計大約需要5天的時間來評估，若最後成功獲得澳洲難民身分，還會需要另外5天來安排行程。

對此，澳洲政府發言人表示，此案「令人深感擔憂」，且政府駐曼谷大使館已與泰國政府、聯合國難民署取得連繫，要確保奎農歷經相關程序。根據聯合國難民署的說法，如果尋求庇護者的性命受到威脅，他們就不能被遣返回國。