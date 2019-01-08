爆植物人產子醜聞！照護機構CEO請辭獲准　病患父母爆氣要真相

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國亞利桑那州照護機構Hacienda HealthCare日前爆出一名女性植物人疑遭性侵產子醜聞，震驚社會各界，讓病患家屬們感到相當不安，甚至24小時待在病房內保護自己的兒女，直呼「這份信任感早已破碎」。如今，該機構執行長比爾帝蒙斯（Bill Timmons）已於7日請辭，即起生效。

根據照護機構Hacienda HealthCare發言人大衛（David Leibowitz）所發出的聲明，在比爾帝蒙斯的領導之下，公司增加了30多個項目，為嬰兒、兒童、青少年提供醫療服務，同時協助擁有發育、智力障礙的患者；而目前機構董事會已接受比爾帝蒙斯的辭呈。

「我們想要向病人、患者親屬、社區合作夥伴、業務往來機構、亞利桑那州州長度希（Doug Ducey）以及亞利桑那州的居民說，我們會繼續盡一切可能，和鳳凰城警方以及各級調查機構合作」，執行副總裁蓋瑞歐曼（Gary Orman）提到，「我們會竭盡所能確保每一位患者和員工的安全。」

事實上，這名女性已處於植物人狀態長達14年，需要24小時全天候照料，無法與他人交流，不料突然在12月29日產下一名男嬰，且照護機構直到她呻吟準備生產的時候，才發現她懷孕的事實，引發軒然大波。

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這對於把孩子託付給Hacienda HealthCare的家屬們來說，無疑是一記重重打擊，他們紛紛站出來要求真相，並開始質疑機構保護病人安全的能力。

「這份信任感早就碎了」，家屬卡麗娜沏賽納（Karina Cesena）日前提到，她的22歲女兒已在Hacienda Skilled Nursing Facility待上多年，在聽到一名女性患者產子的消息後，她感到相當震驚，現在24小時全天候守在女兒的房間，「我不知道（我的女兒是否也受害），但我的確問過她，她能回答我『是』或『否』。」

目前當地警方調派人力前往照護機構，調查這名女性患者懷孕的真正原因，但目前尚未逮捕任何嫌疑人，是否鎖定特定人士也有待釐清。消息人士指出，相關調查人員目前正考慮申請授權來取得DNA樣本。

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