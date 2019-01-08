噁心慎入！男吃雞塊到一半　驚見內有「蛆蟲蠕動」吐翻...

▲雞肉裡竟有「白色東西在蠕動」，網友吐翻。（圖／翻攝自Facebook／Md Asyraf）



實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞古晉有名男網友日前到一間著名24小時餐廳點了一份雞肉餐點，沒想到回家吃快完時，卻發現雞肉上竟有白嫩肥蛆在肉塊上蠕動，嚇得他立刻吐出，並PO網呼籲餐飲業者要更注意衛生。

據馬來西亞《中國報》報導，馬來西亞網友在臉書「我們是馬來西亞人」貼出一段影片，PO文指他4日晚間10點多左右，在一間古晉地區的餐廳購買餐點帶回來享用，吃到一半時，卻發現雞肉塊左下方有肥蛆緩緩蠕動，嚇得他把剛剛吃下的雞肉都吐出來，並立刻打給該店經理投訴。當下經理向網友多次道歉，想私下解決，並希望對方不要將畫面PO網公佈，但網友並未接受。

▼影片噁心，請慎入。

該網友將蛆蟲在肉塊上爬行蠕動的畫面上傳，並表示自己吃了雞肉後食物中毒，希望能用這則貼文警惕餐影業者，往後要更加注意食安問題。從影片中可見一塊雞肉左下方一團白色、類似蛆蟲的物體不斷蠕動，相當嚇人。

噁心影片隨後被分享至《我是馬來西亞人》粉專，看到網友紛紛留言想吐，「超噁」、「看到快吐」、「聯合抵制」、「餐廳衛生也太糟了吧」、「再也不敢去了」。

▼店家原本想私下解決，但吃到的網友希望能警惕餐廳業者，因此拍下影片PO網，看到網友也大呼噁心。

