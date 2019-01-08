特斯拉三寶自駕撞飛機器人　車主傻眼：我以為會繞過去

▲▼特斯拉自駕車撞倒路邊的Promobot機器人。（圖／嵌自YouTube／Promobot）

國際中心／綜合報導

特斯拉又一起自駕事故，這回的受害者是日薪2000美元的Promobot商業租用機器人。拉斯維加斯6日發生車禍事故，一輛Model S特斯拉車啟動自動輔助駕駛系統，卻在天堂路「撞死」一個Promobot模型v4機器人，原定參加消費電子展（CES）展出的v4機器人受損嚴重並且無法修復。

根據《每日郵報》報導，工作人員先把機器人放在路邊，等待專車接送，然而，當工作人員短暫離開的期間，一輛轎車筆直地駛在道路上，毫無遲滯的將Promobot v4機器人撞倒在地。Promobot機器人具有指南、顧問以及禮賓等能力，日租費用達2000美元（約新台幣6萬2000元）。

▲▼Promobot機器人孤零零地站在路邊，沒有工作人員在一旁，隨後被行駛而過的特斯拉撞倒。（圖／翻攝自YouTube／Promobot）

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Promobot的發展總監Oleg Kivokurtsev接受採訪時表示，「我們當然很傷腦筋，我們從費城帶著這個機器人參加CES，現在它既不能參加活動也無法修復。我們會進行內部調查，找出機器人出現在公路上的原因。」這起奇怪的事件讓很多人猜想是否是宣傳手法，或者只是一場不幸的意外。

肇事的特斯拉上只有一名乘客，它在撞擊後又行駛了50公尺才停下，內華達州的警察也在不久後出現。特斯拉的乘客卡德拉（George Caldera）說，「我把特斯拉調成自駕模式，然後他就開始行駛。哇！道路上有一個機器人？我以為車子會繞過去，沒想到它直接撞了上去。」並向工程師道歉，「我很抱歉，機器人看起來很可愛。」

▲▼工作人員回來時發現機器人臥倒在地，十分慌張，內華達州警方也在接獲報案後來到現場。（圖／翻攝自YouTube／Promobot）