老公還愛前女友！用情人名字幫女兒取名　妻懷胎7月淚崩想離婚

▲丈夫一直想把女兒取成前女友的名字，她真的不知道該怎麼辦。（圖／達志／示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

國外有一名懷孕的23歲媽媽正在煩惱一件事，她和丈夫結婚一年多，如今準備要迎接新生的女兒，兩人正討論寶寶的名字，沒想到丈夫竟然要用前女友的名字來命名女兒，「這個名字不是隨便一個前女友的名字，而是她交往最久、內心最放不下的女友。」她完全不知道怎麼辦才好，兩人吵架想離婚，於是上網詢問網友。

這名年輕媽媽在美國論壇網站「Reddit」上發文表示，自己懷孕7個月，正為了女兒的名字吵到想和老公離婚了。他們交往時，由於前女友的緣故，導致關係上出現了一些危機，因為丈夫根本就沒有要掩飾他對前女友的愛，直到前女友搬家了，這個問題也貌似澈底根除，「她搬走了，我就認為這就結束了。」沒想到丈夫竟然提出想把前女友的名字取在女兒的身上，還交換條件，第二胎再換她命名。

原PO好奇為什麼丈夫要如此堅持要用前女友的名字作為女兒的新名，丈夫向她表示：「我和前女友無法繼續下去，但不代表我不能留點東西懷念那段情。」然而，這點丈夫卻不明白這件事情對她影響有多大，她感到難過、生氣，還被丈夫認為是懷孕期間賀爾蒙影響的情緒波動，於是她PO上網，想要詢問網友們的看法。

網友們紛紛留言表示：「他根本沒有考慮你的感受」、「這名字具有重要意義的人是這個孩子」、「這對女兒而言是沒有意義的」、「他那麼愛那個名字，自己就去改名啊」、「孩子後來知道整件故事後，會非常非常尷尬」、「這很糟糕欸」、「無法接受丈夫還愛著前任」、「老婆的心情要好好照顧啊」。

還有網友分享類似的遭遇：「我父親當時堅持用一首相當有名的歌曲命名我，他一直想要那個名字。媽媽年少時瘋狂愛著我父親，因此妥協答應父親取名，但我奶奶知道這件事情後非常震驚，因為這個名字就是爸爸初戀女友的名字，於是當我得知我名字的緣由時，我有一種憤怒和被傷害的感覺，父親是如此不尊重我的母親！」