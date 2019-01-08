只剩腳在水面上！河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　攝影師拍下恐怖瞬間

▲河馬攻擊漁民。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

47歲的義大利攝影師吉諾維斯（Frederico Genovese）在2018年12月，前往肯亞旅行，卻在經過當地的奈瓦夏湖（Lake Naivasha）時，用相機捕獲到驚人的一幕！一名漁民在水中遭受一隻可能重達2噸的河馬攻擊，儘管他試圖躲在水中以避開傷害，但卻不幸的讓河馬鑽了空隙開始瘋狂的撕咬他的身體，最後他靠著旁人製造出的噪音才僥倖逃過一劫。

根據外媒報導，吉諾維斯在事發當時聽到一陣河馬前進的聲音，隨後就從水邊傳來無助的尖叫聲，轉頭一看就發現漁夫馬修（Mathew Wanjiuku）正躲在水中，而身旁則站著一隻嘴巴張超開的巨型河馬，好像下一秒就要把人吃掉一樣，場面相當驚險嚇人。

一旁的民眾則是心急地拿起鐵板用棍棒敲打，試圖製造出聲音將河馬趕走；而馬修雖然遭到河馬啃咬、身上全是傷，不過為了逃離下一次的襲擊，仍然找了一個空檔快速地往岸邊安全的地方衝刺，隨後虛弱的倒在湖邊，他的衣服大部分都被撕破而且滿滿都是血。

吉諾維斯說，一開始他是看到馬修設法躲在一棵在水裡的樹下，希望能避開捕食者，但是反而讓河馬找到一個足夠大的空間去攻擊，隨後河馬就開始瘋狂撕咬馬修的手臂、肩膀跟軀幹，造成受害者全身都是血，而且看起來根本沒有逃脫的機會。

報導中指出，馬修隨後被送到附近的醫院，在住院2個星期之後，順利出院並持續康復當中，他在接受採訪時表示，現在的他很好，也覺得自己很幸運，因為他仍然活著。

吉諾維斯在分享了這個恐怖的畫面後稱，他想要藉由這個故事讓大家知道，非洲人與這些動物一起生存是有多麼的危險，儘管如此，要漁民不到湖邊是一件困難的事，因為他們需要在那裏釣魚。據悉，河馬是世界上最致命的大型陸地哺乳動物，每年在非洲約造成500人的死亡。

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