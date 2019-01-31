「秘密男友」藏2年！18歲女車禍「半身癱」　他竟意外獲家人同意

▲艾利跟男友。（圖／翻攝自Facebook／Ellie Skromme）

國際中心／綜合報導

加州一名18歲女孩艾利（Ellie Skromme）在2017年9月時，在放學後去上班途中出了嚴重的車禍，導致下半身癱瘓，而她一直以來隱瞞家人所交的男朋友布萊迪（Brady）一聽到消息，二話不說就衝到醫院陪伴她，更陪著她復健，不離不棄。艾利的男友伴隨著她出意外被強迫公開，但這並不影響兩人感情，反而更確定雙方的心意，而她也承認如果沒有這次的事情，家人不會知道也不會接受布萊迪。

根據跟據外媒報導，艾莉跟布萊迪從2016年開始交往，不過因為艾莉的爸爸反對有4歲年齡差距的戀情，所以兩人一直隱瞞這段關係的存在，深怕這段戀情會因不被接受而結束；但是在她不幸出車禍後，布萊迪接獲通知趕到醫院，意外地公開了這段秘密戀情。

儘管戀情突然被公開，不過當時因為艾莉的傷勢太過嚴重，大家都專注在她的治療上，她的鎖骨、肩胛骨、脊椎骨折，肺部更因肋骨斷裂的問題塌陷；這場車禍讓她的下半身癱瘓，甚至是失去知覺，無法自由行走甚至是像普通人一樣上廁所。

艾莉每天都要做物理治療跟語言治療，所幸在2018年時，她的情況好轉並且恢復了一些知覺和開始能做出幾個動作，而在經歷這些的同時，布萊迪更是不離不棄的陪在她身邊，絲毫不受先前秘密戀情突然公開的影響，而她的家人更是將這些努力看進眼裡，接受了兩人的關係。

艾莉說，儘管這個故事很糟糕，但是如果這起意外沒有發生過，她的家人也不會喜歡上布萊迪，家人看到一直堅持在她身邊的男友，而且認知到布萊迪是一位真男人！

▼艾利超努力復健。（圖／翻攝自Facebook／Ellie Skromme）

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