快訊／金正恩應習近平邀約　1/7-1/10確定訪陸4天「過生日」

▲金正恩確定在1/7至1/10訪中國大陸，圖為先前他與習近平會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘、黃心瑀／綜合外電報導

中共中央對外聯絡部新聞發言人1月8日在北京宣佈，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩1月7日至10日前往中國進行訪問。先前日、韓媒體報導，中國大陸與北韓鄰接的遼寧丹東地區在7日下午突然出現了眾多的警力戒備。

韓聯社報導提到，除了金正恩之外，北韓第一夫人李雪主也同行；另外，朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲（김영철）、金正恩的親信李洙墉（리수용）、朴泰成（박태성）、現任朝鮮勞動黨中央政治局委員和外務相的李勇浩（리용호），以及在2018年時出任人民武力部、被視為核子專家的努光鐵（노광철）也一同前往參與這此的北京行。

韓聯社先前也引述消息來源指出，一輛載著「北韓高層官員」的列車已進入中國，該輛列車在當地時間7日晚間10點15分左右經過丹東。韓聯社報導還提到，目前丹東當地和鴨綠江周邊戒備森嚴，附近旅館內，面對鴨綠江的房間也不能訂了，更有網友在微博指出，「丹東某街道車流突然轉向，不知道是不是和這件事有關」。

NHK報導則提到，北韓和中國大陸邊境的橋樑附近的確有大批警力戒備。這是金正恩在一年之內第4次與中國國家主席習近平會面，去年兩人共會面了3次，前兩次都是事後才發布正式消息。值得一提的是，今天1月8日是金正恩的生日，他也許會選在中國度過。

韓聯社報導，金正恩和習近平的會面也可能是為第二次「川習會」做相關準備，美國總統川普先前表示這場會面「很快就會發生」，更在6日提到，在「不久的將來」就會宣布會面地點。