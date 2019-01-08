影／川普親口證實：想跟金正恩見面！　「川金二會」傳要在越南舉行

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美國總統川普6日時透露，正在與北韓方面商討第二次首腦會談的地點引發各界關注，更因雙方官員近日在越南河內見面，也讓許多人紛紛猜測，二次川金會不僅舉行在即，還有可能會在河內舉行，而名列會面的候補地點則包括新加坡、瑞士或者是蒙古。

▲ 美國總統川普與北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

綜合外媒報導，路透社援引一家韓媒稱，美國國務院官員與朝鮮官員於河內會面，因為越南同時與兩國擁有外交關係；越南為北韓的長期盟友，一直以來也都跟美國保持良好的關係。據悉，兩人現正商討會面的地點，而外界推測很有可能就是在越南舉行。

川普在華盛頓日前發表談話時指出，川金二會的時間將會在不久後的將來宣布，美朝雙方確實希望可以會面，他們想要見面，並看看到底會發生甚麼事；不過在此之前，對北韓的制裁仍然會持續進行，直到有積極的證據表明北韓放棄了擁核的決心。

報導中指出，金正恩在新年演說當中表示，願意與川普再度會面，但同時又對美國提出警告「不要考驗北韓的耐心」；美國如果持續違背承諾，並透過單方面要求某些事情推動制裁和給予壓力，很有可能誤判北韓的的耐心，那麼北韓將不得不走上另一條道路。