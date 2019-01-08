詭異怪風吹往昆士蘭！僧帽水母暴增猛漂海岸　1週內萬人遭蜇傷...沙灘急關閉

▲藍瓶僧帽水母的觸手有刺絲胞，遇到刺激時會釋放的有毒的刺針。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

國際中心／綜合報導

澳洲東北的昆士蘭州（Queensland）海岸遭到僧帽水母（Portuguese man o' war jellyfish）入侵，上週已有超過1萬3000人遭蜇傷，光是週末就有逾2500人就醫治療，當局緊急關閉海灘避免傷害擴大。研究人員初步調查後認為，近期熱浪襲擊可能是水母大量發生的原因，不過更重要的因素是有一股異常的風將這些水母吹往昆士蘭海灘。

海岸防衛協會「衝浪救生組織」（Surf Life Saving）表示，上週末被水母蜇傷的人數幾乎是先前預估值的2倍以上，其中也包括了專業的救生員。英國《衛報》指出，昆士蘭州自去年12月1日到今年1月7日約一個月內，就有逾2萬3000人就醫治療蜇傷，而去年同期還不到7000人。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

▲澳洲每年都有許多僧帽水母造訪海灘。（示意圖／CFP）

澳洲聯邦科學與工業研究組織的海洋生物研究員葛雪溫（Lisa Gershwin）表示，水母和其他物種不同，很容易受到生態系統變化刺激，所以會對比往常更溫暖的天氣做出反應。雖然目前仍缺乏長期數據，一些科學家指出氣候變化導致水母大量繁殖，但更多研究人員認為水母的異常增值正反映了人類引起的汙染、過度捕撈和海水增溫的問題。

澳洲皇家全科醫師學會（Royal Australian College of General Practitioners）指出，每年東岸都會發生大約1萬起僧帽水母螫人事件。澳大利亞環保主義者表示，政府應該要負起責任，缺乏規畫處理澳洲海岸線周圍海域的素料汙染，而去年10月保守的執政黨拒絕在2050年放棄媒電後，也面臨更多破壞環境的批評。