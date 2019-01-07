軍人收陌生女孩「打氣信」　48年後相擁爆哭：謝謝你讓我活下去

▲軍人找到當時寫信加油的女孩。（圖／翻攝自Youtube下同）

國際中心／綜合報導

人在失望絕境的時候，往往都會希望身邊有人可以感同身受，或是給予一些支持鼓勵，但對於遠在邊境或是他鄉的作戰士兵而言，要得到比較人道的關心打氣，可能比登天還難。國外一名退役軍人在48年前的戰場上收到一封陌生的信，而這封信給了當時的他莫大的勇氣，得以繼續在戰場上搏鬥。

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▲當時的信。

綜合外媒報導，退役軍人馬斯勒(John Metzler)當時才23歲，是陸軍直升機狙擊手，並且被派往參加越戰，在戰場的每一天都是相當膽戰心驚。馬斯勒表示，直到那年的聖誕節，還是一樣砲火連連，但卻突然收到一封信，「而這封信帶給我無止盡的希望」，最令他驚喜的，還是因為這封信不是來自於他的家人，而是一名陌生人。

寄件人是佛羅里達州6年級的女學生陸德曼(DonnaCaye Ludemann)，她在信中寫道：「親愛的軍人，我是聖馬克路得教會的學生，非常感謝你為了我們上戰場，希望你之後可以平安的回家。」短短幾行字卻帶給馬斯勒無限的希望，減少了許多消極感。

▲2人見面時的激動場景。

馬斯勒表示，「只有上過戰場的人才能理解這樣的心情，每一天都要面對生離死別。甚至很多戰友就在你眼前離開無法回家。」現年已經71歲的馬斯勒下定決心要找到當時寫信給他的小女孩，沒想到真的飛到愛達荷州見面，經過了48年的等待，沒想到一封信竟然有這樣的結局。陸德曼也激動的表示，「還記得自己六年級寫過這樣的一封信。」