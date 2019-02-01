比基尼女模陳屍新家數天　16年婚姻觸礁陷黑暗「一切都變了」

▲布蘭肯斯克經常貼出旅遊的照片。（圖／翻攝自臉書／Annalise Braakensiek）



國際中心／綜合報導

澳洲女模布蘭肯斯克（Annalise Braakensiek）1月6日逝世，享年46歲，她被警方發現陳屍在家中好幾天。去年她與交往16年的伴侶分手後，便經常在IG發布自己孤獨的心聲，揭露心理健康出了問題，她曾寫道，「這一切似乎都突然變得扭曲與顛倒，我是對的嗎？」

布蘭肯斯克生前是知名模特兒，經常穿上比基尼展現健康體態，然而，親友在1月初突然聯絡不上她，救護人員到場後發現她已死亡，詳細情況還有待警方進一步釐清。據了解，她住在維多利亞街住宅區的一棟建築頂樓，但鄰居鮮少知道她的動態，連在外面的街上都沒看過她。

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▲布蘭肯斯克穿上泳裝，在泳池邊拍照。（圖／翻攝自臉書／Annalise Braakensiek）



去年4月，布蘭肯斯克與前夫戈德伯格（Danny Goldberg）感情生變，兩人已在一起長達16年。熟知情況的好友貝內特（Craig Bennett）說，兩人分居後，布蘭肯斯克便陷入黑暗之中。

貝內特提到，布蘭肯斯克擁有美麗的靈魂，事業順遂，但婚姻觸礁後就變得相當脆弱，所有的線索都可以在社群媒體上發現。布蘭肯斯克去世前幾周，她在IG發文，描述生活的困境是如此黑暗與困難。

▲好友相當感嘆布蘭肯斯克的離去。（圖／翻攝自臉書／Annalise Braakensiek）

事實上，布蘭肯斯克還曾發布「預防輕生」的文章，她擔任慈善機構的代言人，鼓勵大家打破沈默，不要再污名化心理健康的問題。她去年11月買下新的住處，今年卻被警方發現陳屍屋內。

布蘭肯斯克擁有捷克與挪威血緣，最知名的時刻是她的模特兒生涯，她也參與電視劇，16歲時被一名攝影師發掘，從此走上演藝圈這條道路。

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