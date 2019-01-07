驚險躲過車禍！她臉書發文謝天　2天後「同地點」遭巴士輾過身亡

▲ 許多網友上瑪西米蘭的臉書為她哀悼。（圖／翻攝自臉書／Maxm Chemu`taii）

國際中心／綜合報導

肯亞日前發生一起離奇的車禍意外，一名年輕女子騎著腳踏車，路上與大型巴士相撞，驚險撿回一命，還上社群網站發文「感謝上天」，沒想到2天後卻在同一地點發生車禍，且也是和巴士相撞，這次卻沒能逃過死劫。

根據烏干達媒體Daily Monitor報導，住在肯亞南迪郡的21歲女子瑪西米蘭（Maximilian Chemutai）26日騎腳踏車回家的路上和巴士發生衝撞，還好巴士駕駛很快踩下剎車，讓她只有膝蓋受到輕傷。當天她回家後便在社群網站上發文寫下，「感謝上天」，讓她幸運逃過一劫。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

▲ 肯亞常見的巴士Matatu。（圖／翻攝自維基百科）

然而，瑪西米蘭2天後騎著腳踏車行經同一路段時，不幸再度發生意外，這次卻沒有那麼幸運了。大型巴士直直撞上她後輾過她的身體，讓她當場傷重身亡。事後調查指出，肇事巴士的剎車故障，才會釀成無法挽回的悲劇。

從瑪西米蘭的臉書上可見，她經常分享自己的沙龍照，2017年自大學畢業，2018年才剛展開她的新工作，擁有大好未來卻意外過世。且事發當時，瑪西米蘭的親哥哥杰弗瑞（Geoffrey Kipkoech）就在附近，令許多民眾感到相當惋惜。