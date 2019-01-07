金球獎影帝影后靠邊站！最大贏家是...A咖巨星身旁的「她」

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忘記今晚金球獎的得獎人、忘記今晚金球獎舞台上的一切吧！因為今晚在社群媒體上爆紅的都不是這些人，而是他們身旁的「端水小姐」凱莉絲（Kelleth Cuthbert）。斐濟礦泉水（Fiji water）雇用來自洛杉磯的模特兒凱莉絲，替紅毯上的好萊塢巨星提供產品，沒想到竟讓凱莉絲一炮而紅。

眼尖的網友們發現，在金球獎紅毯上的系列照片中，這位端著一瓶瓶礦泉水的「斐濟水女孩」頻頻出現在照片中，然而照片中的她，不僅能精準地抓到鏡頭，還露出有點「狡猾」的微笑，甚至有幾張還擺好了姿勢，《Glamour》雜誌更稱讚她非常會利用機會，「這個女孩跟金球獎沒有任何關係，她只是在端水而已，只是端水！」