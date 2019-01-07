科學家全驚呆！柬埔寨違法象牙飾品　驚見「猛瑪象DNA」





▲ 1萬年前滅絕的猛瑪象的DNA，竟然出現在柬埔寨象牙製品中。（圖／翻攝自WildGenes官網）

國際中心／綜合報導

為了打擊柬埔寨猖獗的象牙走私行為，動保團體日前特別出動研究團隊，到當地進行違法象牙製品的去氧核糖核酸（DNA）檢測，以找出這些象牙的源頭，沒想到竟然在當地市場販售的象牙製品中，檢驗到早已在1萬年前滅絕的猛瑪象的DNA。消息一出讓科學家們都感到相當震驚。

據《獨立報》報導，負責進行這次檢測計畫的，是總部設立於蘇格蘭愛丁堡動物園的野生動物保護組織「WildGenes」。實驗室經理鮑爾（Alex Ball）透露，雖然他們過去早就知道有用「猛瑪象牙」所做的商品在仿間販賣，但是真正驗出猛瑪象的DNA時，整個團隊還是感到相當驚訝，特別在整個研究的初步階段，就已經在柬埔寨這樣一個熱帶國家找到了DNA。

據了解，雖然英國去年就已經通過新法，除了極少數的骨董與樂器之外，將全面禁止所有象牙製品的販售。不過由於猛瑪象很早之前就已經在地球失去了蹤跡，因此不屬於國際貿易相關法規的規範內容。

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▲猛瑪象早在1萬年前滅絕，不屬於國際貿易法規「禁止販售」的名單內。（圖／翻攝自Facebook／Dinosaurs titans of past time）

鮑爾表示，這次的發現對於現存象群的數目而言，到底能帶來什麼樣的意義與影響，目前還沒辦法斷言，「總而言之，我們會繼續進行下一步的研究，並使用遺傳學來確定象牙的來源。另外，我們也正與柬埔寨的合作夥伴一起培訓員工，訓練他們一同展開大象的保護工作。」

鮑爾也提到，在全球每年約有超過3萬頭大象被人類殘忍殺害，牠們的象牙被割下，非法販售到各地，其中又以柬埔寨的情況最為嚴重，而且呈現逐步上升趨勢，希望能盡快透過追查象牙的來源，找到走私的秘密路線，最終成功攔截，將這樣的犯罪團隊繩之以法。

▼每年約有超過3萬頭大象被人殺害，象牙也被割下到各地販售。（圖／達志影像／美聯社）

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