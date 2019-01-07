美國務卿出訪中東8國鞏固盟友　強調「美國不會離開中東」

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本周出訪中東8國，此次出訪選在美國總統川普宣布自敘利亞撤軍後不到一個月，除了緩解因撤軍、葉門內戰、哈紹吉命案所造成的緊張關係以外，美國也關心卡達2017年外交危機後的中東現況。

本次出訪安排在1月8日至15日，8天期間蓬佩奧將出訪約旦首都安曼（Amman）、埃及首都開羅（Cairo）、巴林首都麥納瑪（Manama）、阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）、卡達首都杜哈（Doha）、沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）、阿曼首都馬斯開特（Muscat），以及科威特首都科威特市（Kuwait City），也有可能在伊拉克首都巴格達（Baghdad）短暫停留。

拜訪沙烏地阿拉伯的期間，蓬佩奧計畫與沙國領導人會面，討論葉門、伊朗與敘利亞的問題。美國國務院在聲明中表示，此行也將尋求記者哈紹吉命案調查的最新狀況。此行也是川普宣布自敘利亞撤回2000名駐軍後，首次有美國高級官員出訪中東。國務院官員表示，根據預定行程，蓬佩奧將在第2站開羅發表演說，藉此宣達「美國不會離開中東」的訊息。