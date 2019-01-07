沙國少女逃澳洲求庇護遭泰國扣押　她害怕求救：家人100%會殺死我

▲少女在推特上向外求救，擔心自己若是回國會遭遇不測。（圖／翻攝自推特／Rahaf Mohammed）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯一名少女為了逃離家裡的迫害，計畫搭機前往澳洲尋求庇護，但在曼谷機場轉機時卻遭沒收護照並扣留，擔心可能會被遣返的她在推特上連續發文，強調自己的生命遭到家人威脅，若是回國「他們100%會殺了我」。

18歲少女昆倫(Rahaf Mohammed Al-Qunun)1月5日過境曼谷蘇凡納布國際機場(Suvarnabhumi Airport)時，因為家人通報她「在沒有男性監護人的陪同下旅遊」，而被沙國大使館和科威特航空公司的人員攔住，並奪走她的護照，還威脅，「如果你跑，我們會找到你並綁架你」。

被迫待在機場過境旅館的昆倫，因為害怕會被遣返，只能把自己鎖在旅館的房間裡，利用推特向外界求援，她表示因為遭到家人虐待，才會趁一家人在科威特度假期間逃走，自己的父親是一名政府官員，對方聯繫駐泰國的沙國官員要讓她回家，除了通報她「擅自旅遊」，還謊稱她有精神疾病，「我的兄弟和家人在科威特等我，他們會殺了我，我的生命處在危險之中」。

昆倫的推文中提到，家人對她十分嚴苛，曾為了剪髮問題，就把她鎖在房間裡面長達6個月，讓她十分害怕自己若是回國，一定會再遭遇不測，「我很確信，一但我離開監獄，他們就會100%殺死我」，並秀出堂哥寄給她的簡訊，上面寫著要「屠殺」她。

泰國移民局表示，昆倫因為身上沒有「回程機票、金錢或是其他能證明旅客身分的文件」，才會被拒絕出境，而她之所以要逃家，是因為不想結婚，本事件只是一起普通的「家庭事件」，當局並不是因為受到沙國的要求而展開行動，將安排她盡快遣返回國。

「人權觀察」組織(Human Right Watch)呼籲，泰國當局應該立刻停止將昆倫遣返，並允許她前往澳洲或逗留在泰國尋求難民庇護，因為她若是回國將會面臨嚴重的迫害，還有可能因為「違背父母」而遭當地法庭的刑事控訴。