「希望年輕人可以坐博愛座」日司機揭反轉真相：站著反而造成困擾

▲日本一名公車司機直言，希望大家看到博愛座都可以坐下來。（圖／取自推特新人バス運転手のおっさん）

國際中心／綜合報導

大眾交通運輸上的博愛座議題時常引發大眾討論，雖然博愛座的用意是在禮讓身體不舒服的乘客、孕婦、年老者或是小孩，但是經常會發生有人因為「不可見」的身體病痛，被強迫讓出座位，導致許多年輕人即便車上空空如也，還是寧願站在博愛座前，不敢入座，以免遇上「正義魔人」。但日本卻有公車司機在推特上透露，其實為了行車安全，還是希望乘客有位子就坐，以減輕駕駛員的負擔。

日本一名40多歲的公車司機在推特「新手公車司機的大叔（新人バス運転手のおっさん）」上po文表示，其實博愛座並不是說身體健康的人就不能坐，只是如果有需要座位的人出現，希望大家能把位子讓出來。他也表示，在他負責駕駛的公車上設立了太多的博愛座，導致很多「不敢坐博愛座」的乘客全都站著，卻有一堆位子空著的奇怪現象。

這位駕駛透露，作為公車司機還是希望所有乘客能夠盡可能的坐下，不要站立，這樣司機也能更專心的開車，不需要特別顧慮到車輛起步、煞車的時候，車上乘客是否會站不穩。乘客如果看到空位就坐下的話，不但是為了自己，也能夠減輕司機的負擔。

對此，則有網友表示，因為長年來的壓力還是會導致乘客不敢入坐，提出點子表示，可以像某些博愛座在下方標註「如果座位空下來請乘客們自由入座」等字樣。也有網友提到，公車跟一般小客車操作技巧不一樣，常常一點點動靜就會造成後方乘客產生劇烈搖晃，因此為了安全，大家還是盡量坐下比較好。