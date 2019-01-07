減肥神器傳腦「已吃飽」　植入晶片抑制體重100天「大降38%」

▲減肥神器問世。（圖／翻攝自智慧機器人網網站）



國際中心／綜合報導

幾乎人人都嚮往著減肥來讓自己變得更漂亮、更健康，卻常常心有餘而力不足。近期有科學家發明了一款「減肥神器」能夠產生飽足感來減少進食，在對老鼠進行的100天實驗中，成功讓牠們體重減少了38%，大家也紛紛開始期待未來能夠用於人體上。

根據「Science Daily」報導，這個實驗結果在去年12月17日發表於《Nature Communications》雜誌上。美國威斯康辛大學材料工學教授王旭東（Xudong Wang）發明這種大小不到1公分、重量只有0.8公克，且無須電池的晶片，它可以透過「微創手術」植入到人體內，再透過胃部的蠕動產生溫和的電脈衝，將這些傳送給迷走神經，讓人產生出「已經吃飽」的錯覺。

王旭東表示，「脈衝與胃的活動有關，增強了自然反應，有助於控制食物的攝取量」，而這種發明也和與常見的「胃繞道手術」不同，胃繞道手術會永久的改變胃的容量，但這個晶片的效果是可逆的，可以隨時取出。

實驗者在對老鼠進行的100天實驗過程中，牠們的平均體重控制在350公克，比對照組的還要少38%，王教授將這個裝置在12周後取出時，這些老鼠又恢復了當初的食量，體重也反彈回來，成功證明了高效的「體重控制」。

王旭東教授目前已經為這款設備申請專利，也和其他合作者往更大型的動物上展開進一步的實驗，如果成功，人們也可以開始期待這種減肥神器進入我們的生活中！

根據2017年的一項研究稱，全球超過7億的成人和兒童屬於身體質量指數（BMI）高於30的「肥胖族群」，代表著和體重相關的健康問題將成為了不斷上升的大議題。