鹽味蟋蟀乾最夯！日本蟲蟲販賣機單月業績上看50萬日幣

▲日本蟲蟲販賣機意外引發新的飲食風潮。（圖／取自食用昆蟲商店TAKEO官方推特，下同）

記者王佩翊／編譯

日本熊本市在2018年11月設立了全世界第一台「食用昆蟲自動販賣機」，整台販賣機只賣各式各樣可以吃的蟲蟲，引發大批網友瘋狂討論。而看似可怕的食用昆蟲販賣機則是在第一個月就突破50萬銷售額，可以說是超級夯，據業者表示，其中鹽味蟋蟀乾最受消費者歡迎。

根據《讀賣新聞》報導，設置這台食用昆蟲自動販賣機的是現年34歲的氣球店老闆友田敏之。他表示，「以前曾經和朋友談論到未來糧食短缺與環境議題，那時候剛好得知食用昆蟲的存在，因此才開始對食用昆蟲產生了興趣，雖然一開始只是為了順便宣傳自己的氣球店，但最後想想，既然都要花錢了，那就要好好做。」

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

販賣機販售的商品包含罐裝的「巧克力蝗蟲」、瓶裝的「蟋蟀蛋白質（以蟋蟀萃取出的粉狀蛋白質）」在內共有10種，售價在700到1000多日幣不等。其中，以保有原型的鹽味蟋蟀最受歡迎。據悉，該自動販賣機在2018年11日設立之後，第一個月就狂賣超過500多樣產品，單月業績直達50萬日幣，超受當地民眾歡迎。

據了解，巧克力蝗蟲所使用的蝗蟲是進口來自泰國，而蟋蟀則是國產。而設置販賣機的友田敏之也表示，雖然日本並不缺糧食，但希望能夠藉此機會讓社會大眾能夠重新省思糧食危機。