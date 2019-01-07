15月大女嬰遭虐「1天1餐+狂踹頭部」腦損身亡　惡保母：換尿布很煩

▲ 脆弱的女嬰被保姆虐待致死。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

「希望制定更嚴格的法規，讓這種傷害不要再發生，不要讓書媛白白送命。」南韓去年發生一起驚悚的保母虐嬰案，死去的女嬰文書媛家屬上月在青瓦台請願網站上以「請聽聽我15個月大的女兒被禽獸不如的保母餓肚子、毆打而死的故事」為題留言，已經獲得超過22萬民眾同意，意即政府相關部署必須出面回應。

女嬰父母說明，「去年10月23日上午10時30分左右接到金姓保母的電話，說書媛的腦部有問題，現在正在接受手術。主刀醫師還說，腦部已經有80%受到嚴重傷害，可能撐不過72小時。醫生診斷出書媛有『瀰漫性軸索損傷』，雖然無法斷定到底是誰、對她做了什麼，但絕對是受到虐待。」

檢方調查指出，事發前女嬰有拉肚子的症狀，需要頻繁換尿布；金性保母因此很不耐煩，從去年10月12日開始，就讓15個月大的書媛每天只吃一餐，還因為「看到她就很煩」，所以經常以腳狂踹她的頭部，導致她出現痙攣症狀，保母卻還是放著她不管長達一天。

書媛被送醫以後，由於腦部80%已經受損，即便接受手術，還是被判定腦死，不治身亡。她的家屬呼籲，「金氏對還在牙牙學語的孩子做出身為人類不該做的行為，請一定要公開她的照片並嚴加懲罰，別讓書媛委屈枉死。」

事實上，金性保母此前就曾經因虐童嫌疑被檢舉，次數高達5次，但都沒有立案。她曾在2016年3月涉嫌將18個月大的男嬰推到熱水水龍頭下方，讓他的臉、頸部和胸部受到2度燒燙傷。