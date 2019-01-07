馬克宏全國辯論埋民怨伏筆　挽人心反陷「走鋼索」窘境

▲馬克宏將舉行全國公開辯論，為平息黃背心運動怒火。（圖／路透）

國際中心／記者蔡家玲譯編

法國黃背心運動已延燒將近2個月，在試圖以數十億歐元的減稅計畫熄滅民眾怒火後，總統馬克宏準備舉行一場具有風險的公開辯論，以維持他的政權。這場將於1月中舉辦的全國公共辯論，為期3個月，邀請民眾透過鎮民大會及網路針對重要議題進行辯論，作為政府施政參考與將會在4月提出的修法基礎。

根據《時代雜誌》報導，6日各部會首長在廣播節目上宣布，這次辯論以黃背心運動訴求為主要議題，包括生態、稅制、公民權與民主、國家組織及公共服務等4大項。財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在Europe 1 的採訪中表示，「我深信這場規模浩大的辯論，是將法國人民帶回談判桌的最佳辦法。」

然而，馬克宏的公共辯論同時存在著風險，這迫使政府進入一個棘手的平衡，未來政府一旦無視民眾意願，將激起新一波的民怨。馬克宏仍堅持繼續他的改革，不願放棄至今的成果。

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▲黃背心運動進入第8週，超過5萬人在5日再度踏上街頭。（圖／路透）

黃背心運動始於馬克宏一系列不受歡迎的經濟改革，就發生在5年任期間的關鍵時刻，該運動對稅收及其它議題的抗議迫使政策大轉彎，造成公共財政成本提升，卻也明確了他加快改革步伐的決心。馬克宏的下一步改革包括養老金與失業服務，以及官僚機構和公共服務。

「我們走得太快了，時至今日可以看到我們應該花更多時間。」勞工部長Muriel Penicaud在BFM TV上表示，「市民不僅需要我們為他們做事，而是要我們和他們共事。」

在辯論開始之前，各部會首長極力限縮討論的範圍，生態轉型部部長雷考奴（Sebastien Lecornu）接受採訪時說道，「各部會首長給法國人的信中，將會提到不變的與開放的議題。」

▲馬克宏包括取消富人稅的稅務改革政策引起民怨，被譏諷為富人總統。（圖／路透）

馬克宏針對財富團結稅政策的改革，同樣成為潛在的火種，Ifop6日出版的Du Dimanche期刊上發表一項相關調查，1003名法國民眾中共有77%贊成富人稅（ISF）的課徵。

然而，財務部長勒麥爾排除恢復富人稅及打破其他稅務改革的可能性，他強調，法國民眾曾在2017年5月的選舉中給予馬克宏支持，「我們現在正在走回頭路，這通常不會帶來什麼好處。」

法國全國辯論委員會（CNDP）主席喬安諾（Chantal Jouanno）表示，他們所籌辦的辯論主要以地方擴及家庭與工會，「無論法國或是國外，都沒有過這麼大型的公開辯論。」