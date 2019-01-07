金球獎／事業線比淺！女神卡卡靠氣勢當冰藍女王　吳恬敏慘成裸體公主

▲第76屆金球獎紅毯今天早上7點登場。



記者張妤瑄／台北報導

第76屆金球獎在台灣時間1月7日一早登場，早上7點明星們陸續踏上紅毯，可以發現巨星們揮別去年集體穿黑衣挺反性騷活動的陰霾，紅毯上各式各樣的顏色都有，百花齊放，但綜觀今年紅毯女星們把去年深V開到肚臍的集體共識收回，小露美胸才是主流。

▲綜觀今年金球獎紅毯，女星小露一點事業線是集體共識，性感的恰到好處比火辣更好。（圖／達志影像／美聯社）



Lady Gaga（女神卡卡）以《一個巨星的誕生》入圍影后，踏上紅毯時她穿著VALENTINO（范倫鐵諾）2018秋冬高級訂製服現身，薰衣草紫色在紅毯上已經夠顯眼，大蓬袖、曳地長襬更是霸氣，渾然天成的巨星氣場，讓人想忽視她都不行。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

▲Lady Gaga選穿VALENTINO高級訂製服登場。（圖／達志影像／美聯社）



西方臉孔有女神卡卡坐鎮紅毯天后，東方臉孔由華裔女星吳恬敏（Constance Wu）做代表，她也是今年金球紅毯上討論度超高的女星之一，原因是她穿VERA WANG一襲裸膚色禮服，幾乎與膚色融合在一起，還因此被封為「裸體公主」。

吳恬敏的造型好不好看見仁見智，但從《瘋狂亞洲富豪》到金球紅毯，全都討輪度超高，這一波為她的演藝生涯絕對增添助力。

▲吳恬敏穿VERA WANG裸膚色禮服現身。（圖／達志影像／美聯社）



「精靈女星」達珂塔芬妮（Dakota Fanning）穿ARMANI PRIVE高級訂製服登場，心型領口的剪裁小露事業線，雪白色的緞面禮服讓她就像是雪之精靈一般，氣質高雅。

▲達珂塔芬妮用ARMANI PRIVE雪白面料陪襯仙氣。（圖／達志影像／美聯社）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

艾美羅森（Emmy Rossum）是金球獎上少數穿粉色禮服的女星，她穿一襲美國訂製服品牌Monique Lhuillier春夏粉色紗質禮服登場，用胸前荷葉邊當作陪襯美胸的亮點，服裝很有公主仙氣。

▲艾美羅森靠一襲Monique Lhuillier玫瑰粉紅的紗質禮服呈現溫柔美感。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！