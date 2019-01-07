大馬王室4周內選新國王！　穆罕默德五世被爆「娶25歲辣模」退位

▲ 穆罕默德五世退位，大馬王室預計在4周內選出新任國王。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

馬來西亞最高元首、蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）6日突然宣布退位，成為首位在5年任期屆滿前就退位的蘇丹。據《海峽時報》報導，大馬王室預計在4周內選出新任國王。該國最高元首通常被稱為「國王」，屬於虛位君主，由9個王室的統治者（「蘇丹」或「拉惹」）輪流出任，以平衡王室之間的利益。

大馬13個州中，有9個州設有世襲統治者制度（除了檳城、馬六甲、沙巴和砂拉越），該國1957年獨立後，各州元首就依照最初決定的順序，輪流出任國王，而統治者會議（Conference of Rulers）也有最終決定權。大馬國家王宮（National Palace）發布聲明表示，穆罕默德五世退位即刻生效。

▼ 當地媒體報導，穆罕默德五世迎娶了25歲的辣模埃沃金娜（Oksana Voevodina），兩人相差25歲。（圖／翻攝自俄羅斯社群媒體Vkontakte）



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當地媒體報導，穆罕默德五世聲稱要到國外接受「跟進治療」，於去年11月2日至12月31日請病假，期間遠赴俄羅斯迎娶25歲辣模埃沃金娜（Oksana Voevodina），婚禮於11月22日在莫斯科一處音樂廳舉行。此外，還有報導指出埃沃金娜去年4月就改信了伊斯蘭教。然而官方至今未證實這些消息，大馬首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）也表示「不知道」。

現年49歲的穆罕默德五世是吉蘭丹州（Kelantan）蘇丹，在英國接受教育，1990年進入牛津大學聖十字學院，2016年12月13日就任國家元首。他於2004年曾娶泰裔女子東姑朱巴達．東姑諾魯定（Tengku Zubaidah Tengku Norudin），後於2008年離婚。