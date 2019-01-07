背後狂砍！韓地鐵隨機刀割案「專挑女性」　她下車長羽絨多3平整切口

▲ 南韓地下鐵。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／ 綜合報導

長版羽絨外套幾乎成為所有南韓人冬天的必備單品，沒想到近來卻有許多女性搭乘地鐵後，下車卻發現羽絨外套被人以刀割破。一名網友在推特上傳自己的遇害的照片以後，許多受害者也紛紛出示自己搭乘大眾交通工具時被割破的外套，引起恐慌；警方目前仍在調查當中。

一名女性網友1日推文表示，「上個月31號，有人在地鐵上從後面用刀割了我的羽絨外套好幾下。雖然馬上報警，但因為犯人是隨機犯案，才上網來找找看有沒有跟我一樣的受害者。」由照片中可見，外套上的切口相當平整，且不只一個。

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▲ 南韓地鐵發生隨機攻擊事件。（圖／翻攝自推特／l_zhw2）

這則推文在網路上迅速引起關注，也有不少受害者在下方留言表示，「有一次媽媽突然跟我說我的羽絨外套後面破掉了，請她幫我拍了照片才發現是被人割破的」、「我一個月前搭完地鐵也發現背後出現3個割口」。由網友的留言可見，犯人犯案並不鎖定固定路線，出面指證的受害者大多為女性，使民眾人心惶惶。

截至目前為止，除了原PO遇害的仁川地鐵1號線以外，首爾地鐵9號線上、弘大商圈、大型書店等地方也有人受害。由於羽絨外套很厚，若有人從旁將表層割破，穿著外套的人也不會有感覺；且嫌犯專挑人流眾多的地區下手，讓受害者很難馬上報警。

這起事件透過媒體持續擴大，不少民眾都懷疑這是「厭女」引發的隨機傷人犯罪行為。一名33歲女性上班族受訪時表示，現在上班途中搭公車或地鐵的時候，只要有人貼在背後就會很緊張、想要躲開，下車之後也會神經兮兮的檢查身上有沒有哪裡被割破。」