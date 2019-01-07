美中貿易談判今登場　聚焦7大關鍵盼終止關稅大戰

國際中心／綜合報導

美中貿易談判今天登場，雙方代表團將在北京展開為期兩天的「面對面磋商」，期待能在90天的休戰期達成協議。《彭博》指出，此次談判代表皆為中階官員，預計不會有重大突破，但仍不能小看談判結果，雙方若無法達成協議，關稅大戰將在3月重新開始。

香港《南華早報》則指出，川普可能在1月下旬在瑞士舉行的達佛斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上，與中國國家副主席王岐山進行會談，預計會有更多高層磋商。《彭博》也整理出此次談判聚焦的7大關鍵議題。

智慧財產權

美國指責中國逼迫美國企業分享敏感技術，並竊取其智慧財產權，這將會是此次談判中最棘手的問題之一。去年川金會結束後，美國就曾表示，這90天的談判將積極討論中國處理技術轉讓、智慧財產權保護與網路竊盜的問題，促使中國產生「結構上的變化」。中國也宣布一系列竊取智慧財產權的懲處措施，違法企業將限制借貸申請與政府資金補助。雖然中國正草擬相關法案，避免強制性的技術轉移，但魔鬼藏在細節裡，法律內容與執法才是關鍵。

華為與5G技術

華為是中國最大的電信設備製造商，該公司開發的5G設備擁有10%全球基本專利，但長期以來，美國不停指出華為設備會洩漏國家機密，儘管華為不斷否認，美國仍禁止國內使用華為5G設備，同時說服其他國家拒用，目前全球已有澳洲、紐西蘭、英國、法國、日本、南韓確定不採用華為5G設備。

▼華為今年雖仍有參與CES展，但攤位數量將做出下調。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



中國製造2025計畫（Made in China 2025）

中國國家主席習近平以「中國製造2025」勾勒對中國大陸未來的藍圖，使中國大陸成為高科技產業的領導者，內容涵蓋機器人、資訊科技到綠能車等領域。此計畫激起白宮憤怒，認為此舉違反世界貿易組織（WTO）規章，用國家力量介入企業將造成不公平競爭，因此川普對計畫中的重點產業商品課徵關稅。知情人士透露，中國認為此計畫的長期經濟目標相當重要，為了平息貿易戰，中國願意修改計畫，將部分產業往後推遲10年。

能源

貿易戰已經打亂原本兩國應達成的能源「甜美交易」，因為美國正逐漸為全球主要的石油和天然氣出口國時，中國已成為全球最大的石油和天然氣買家。中國若在談判後取消液態天然氣的報復性關稅，可能會有助於重振經濟，但長遠來看，美國仍希望恢復雙方信任，以說服中國企業在美國天然氣出口計畫中，投入數十億美金的資金。

農產品進口

投資人關注中國是否取消對美國農產品（大豆、玉米、棉花等）的報復性關稅，美國政府資料顯示，出口大豆有62%都是賣給中國，川普先前就承認貿易戰對黃豆和其他美國農產品的影響。若是談判失敗，中國也可能會取消過去幾週發布的大豆訂單。

▼中國停止進口黃豆讓美國農民損失慘重。（圖／達志影像／美聯社）



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汽車關稅

中國在1月1日暫時取消對美進口車輛的25%報復性關稅，以減緩雙方貿易的緊張關係。到去年11月為止，中國汽車的銷售量已經連續下滑6個月。

▼特斯拉去年被迫調漲20%的售價。（圖／路透）

銀行市場准入

中國政府承諾准許外資金融機構進入市場。去年11月瑞士銀行集團（UBS AG）成為第一家進入中國市場的金融機構，取得當地一間合資企業的過半股權。彭博經濟（Bloomberg Economics）估計，除非有重大的經濟改變，否則到2030年，外資銀行與證券公司每年在中國的利潤，可能會超過320億美元（約台幣9840億元）。

