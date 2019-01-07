英媒：蔡英文歡迎英國在南海建立軍事基地

▲ 蔡英文表示，台灣歡迎「任何維護南海和平與通行自由的行動」。 （圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）



國際中心／綜合報導

蔡英文總統5日與數十家外媒茶敘，英國《每日電訊報》報導，她在會中被問及是否支持英國在南海建立軍事基地時，回答「歡迎」。英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）先前透露，英國脫歐後，將在東南亞與加勒比海設置兩處軍事基地，以提升國際軍事地位；而位在東南亞的基地可能設在新加坡或汶萊。威廉森先前表示，英國人應該抱持更大的自信，「英國現在再次是一個面向全球的國家。」

▼ 英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）。（圖／達志影像／美聯社）



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報導指出，《周日電訊報》（Sunday Telegraph）在會中問蔡英文，是否歡迎英軍勢力在南海。蔡總統表示，台灣歡迎「任何維護南海和平與通行自由的行動」，「如果這有助於通往這些最終目標，那麼我們會採取開放態度，也期盼所有國家能在南海一切相關議題上充分合作，並尊重各方的立場。」

蔡英文5日在外交部長吳釗燮等人陪同下，於總統府舉行茶敘，說明兩岸局勢。她呼籲國際社會也應該同意台灣「不是挑釁的那一方」，而是「盡責的那一方」。據《路透社》報導，蔡英文當時也說，假設國際社會不對一個受到威脅的民主國家伸出援手，「我們不禁要問，哪個國家會是下一個（受害者）？」「我們希望國際社會能認真看待這件事，並能發聲支持、幫助我們。」