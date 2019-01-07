中國將積極介入2020年大選　美顧問：今年是美中對台決策的關鍵年

▲2019年將是美中對台重大政策的關鍵。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

2019年美國總統川普將面臨許多外交政策挑戰，前美國國防部長辦公室中國事務顧問博思科認為，對美國來說，確保台灣的民主安全，與解決北韓核武危機一樣重要。這是因為在2018年底，川普對中國一連串的制裁手段，將連帶影響到台灣。博思科指出，2019年將成為中美對台灣做出重大決議的一年。

前美國國防部長辦公室中國事務顧問博思科（Joseph Bosco）在《國會山報》（The Hill）撰文表示，中國在2018年不斷透過經濟壓力，讓台灣在外交上遭到孤立，被排除在能做出重大貢獻的國際組織外，例如世界衛生組織。不僅如此，中國還金援多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等3國，讓台灣在去年3個月內損失3個邦交國，企圖讓台灣在國際中變成非法的政治實體。美國參議院雖曾提出「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），希望加強台灣在世界各國的地位，以應對與台斷交的國家，但最終法案並未通過。

博思科也指出，2018年11月台灣九合一大選時，北京政府進行大量的假宣傳，企圖干涉台灣民主選舉，反對總統蔡英文所擁護的民進黨候選人，但目前尚不清楚這些手段是否直接影響此次的選舉結果。但中國介入台灣選舉已造成相當大的混亂，可以想像中國將在2020年持續干預，讓台灣的政治狀態更有利於北京，這樣不但讓台灣越來越遠離美國，態度更加親中。博思科認為，中國在2018年也擴大了對台灣的軍事威脅，進行了一系列挑釁式的海軍與陸軍行動，也模擬兩岸開戰的狀況。

博思科表示，今年將是中國與美國決定台灣議題的關鍵性一年，川普應該透過發聲明、發推特，甚至致電蔡英文或派副總統、國務卿訪問台灣，向外界宣布美國會在任何狀況下協助保衛台灣，恢復或建立美國對台的民主安全承諾。至於當前的貿易談判，就算川普做出關於台灣的重大決策，將會影響貿易談判的結果，但長期來看，對於美國反而是有利的。