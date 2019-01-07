川普稱「25%閣員是代理職讓他更有彈性」　前聯合國大使：他已經瘋了

▲美國總統川普認為代理閣員給他更多彈性。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

白宮內閣目前有25%是代理職務，對此美國總統川普大方坦言，不急著找真正的接替人選，「現在的配置讓我做事更有彈性。」然而「皇帝不急，急死太監」，川普的律師團表示，川普可能很快針對聯邦政府停擺，宣布國家進入緊急狀態，屆時政府與國會將會發生更大的衝突。前駐聯合國大使鮑爾更直言，「川普已經瘋了。」

川普（Donald Trump）6日前往馬里蘭州大衛營（Camp David）時，對此表示他一點都不著急，「我喜歡代理閣員，這給了我很大的彈性，你們明白嗎？我喜歡代理閣員，所以我們有一些閣員是代理的，我們有一個很棒的內閣。」川普並沒有說明，為何代理閣員可以給他更大的彈性，但此話一出立刻受到批評，因為大部分的人認為，只有這些離職的高級官員，才能夠壓制川普一連串的衝動行為。

目前白宮內閣的代理職位有，代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）、代理內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）、代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）、代理環保署長惠勒（Andrew Wheeler）、代理白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）與駐聯合國代理大使柯恩（Jonathan Cohen）。

5日非內閣的國防部參謀長斯維尼（Kevin Sweeney），也請辭轉任私營部門。歐巴馬時期的駐聯合國大使鮑爾（Samantha Power）即在推特上表示，「我們現在沒有國防部長、沒有國防部辦公室主任、沒有司法部長，在川普的核心中沒有任何護欄。即便是共和黨人也該知道，這位總統已經瘋了，眾議院應該立刻阻止川普，並保護美國。」