富翁養大3兒子20年…醫生卻說「你無法生育」　DNA出爐後潰堤

▲理查德多年來都深信自己是生父。圖為示意圖。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

英國55歲男子理查德（Richard Mason）過往創立知名比價網站，成為身價高漲的富翁，他與前妻凱特（Kate）育有3名孩子，直到養育了20幾年，有天卻突然被醫師告知他其實患有囊腫性纖維化，不可能有生育能力。他日前接受媒體採訪，訴說自己在黑暗中的日子。

《每日郵報》報導，理查德的前妻多年來都瞞騙他，讓對方深信自己是親生父親，現在她必須為此賠償25萬英鎊（約台幣975萬元），但可以保留真正的生父身分。回到2016年，理查德被診斷出囊腫性纖維化，這是一種遺傳性疾病，會導致他無法生育，經過其他DNA測試，如今已23歲大的長子，還有19歲的雙胞胎兒子，根本跟他沒有血緣關係。

凱特曾有過長達4年的外遇，她與理查德早就離婚，被對方質疑孩子的身分時，2016年才坦承出軌，還不清楚生父是否知道自己有小孩。最無辜的2名兒子因為太過震驚，則斷絕與理查德的來往。

理查德說，發現兒子不是親生的，他的生活陷入混亂，開始分不清楚哪些才是真實，「我仍然會看到孩子們在臉書的動態，這令人心痛，我發現老大畢業了，而我沒有被邀請。」

每次瀏覽社群媒體時，理查德就會看見其他家庭的故事，包括別人的孫子健康出生，替自己的孩子感到驕傲，他卻什麼也沒有。如今，理查德再婚，他痛訴前妻在離婚後不斷向他尋求錢財，但據他所知，生父根本就沒替孩子們出過錢。

理查德與凱特於1987年結婚，後來感情生變，20年後離婚，女方獲得高達400萬英鎊（約台幣1.5億元）的贍養費，每個月還索求生活費。謊言戳破後，理查德便聘請律師，向前妻討回這些錢。

回想被醫生告知的那一刻，理查德至今無法走出傷痛，「我只是想著，我的生命被摧毀。」唯一讓他感到慶幸的是，雖然2名孩子仍不想與他接觸，但有1名兒子上月傳簡訊告訴他，「保持聯繫，這永遠不會改變，我也會永遠在你身邊，你永遠都是爸爸，愛你。」