前女友閨蜜「偷用他Netflix」追劇2年　要苦主趕快付錢秒被封鎖

▲許多人喜歡用Netflix觀看影集。（合成圖／翻攝自reddit、Pixabay）



國際中心／綜合報導

一名男網友先前在網路討論區Reddit發文，他貼出對話紀錄，只見前女友的閨蜜跑來詢問，他的Netflix（編按：提供網路串流影片的美國公司）是否沒有付費。他這才發現，前女友的朋友已默默使用他付費的服務長達2年，且對方口氣相當狂妄。

《太陽報》報導，根據雙方的對話內容，上一次紀錄早就停留在2017年10月，可見根本沒有交集。女方的好友日前先是用Whatsapp私訊苦主，「嘿，你的Netflix帳號付錢了嗎？」男生一開始看到還相當困惑，詢問對方到底是誰，結果得知原來是前女友的朋友，早就沒有任何聯絡。

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▲男方看到訊息後整個一頭霧水。（圖／翻攝自reddit）



這位相當厚臉皮的女子說，當初她曾拿到男方的Netflix帳號、密碼，便默默使用2年以上，先前發現突然不能看，才會來問對方有沒有付錢。對此，男網友感到相當荒謬，「你他X的一定是在開玩笑吧？我會立刻換掉我的密碼。」

沒想到，女方反而惱羞，要對方趕快付錢，她想要看劇，最後還嗆「你是無法負擔10英鎊（約台幣390元）嗎？」男方則回應，女子應該要償還這段時間欠他的錢，「已經受夠了，我要封鎖你！」女方沒有善罷甘休，繼續補嗆髒話。

▲前女友的好友火藥味十足。（圖／翻攝自reddit）



男網友日前將截圖PO在Reddit，吸引大量討論，其他人紛紛痛罵這名女子實在太無恥，也有人建議，無論多親密，最好都不要與他人共享密碼，特別是電郵與信用卡的資訊更要小心。