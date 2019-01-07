村民偷採金礦！下大雪「60m深礦坑」山體滑坡崩塌　40人活埋全死

▲阿富汗喀布爾冬天第一場雪。阿富汗一名男子在他的手推車旁邊除雪。採礦山難發生在科希斯坦縣（Kohistan）下大雪期間。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

阿富汗東北部巴達克珊省（Badakhshan）科希斯坦縣（Kohistan）內一座60公尺深的金礦6日發生坍崩，至少已知有40名礦工遭活埋死亡，10人受傷。當局表示，這些受難者都是非法採礦的村民，由於冬季時家境相當貧困，他們試圖挖掘隧道進入礦井，以補償家中經濟。

綜合外電報導，村民在科希斯坦縣一處河床上挖了一個60公尺深大洞進入挖掘金礦，挖土機運作後不久，礦坑突然崩塌，當時約有50多人於礦山內，幾乎所有人都被活埋，目前陸續開挖出遺體，當局派了兩支救難隊至現場支援。

據了解，這些村民雖然從事挖礦工作數十年，但都是非專業的礦工，儘管搜救團隊仍進行搶救，卻仍已找到了許多屍體。目前仍不知造成礦坑突然崩塌的原因，由於阿富汗在此次冬天下了第一場雪，很有可能是大雪造成山體滑坡，而挖礦引發崩塌情形。

阿富汗國防部已派遣直升機至現場安撫受難者家屬，提供現金資源，並將傷者空運至醫院。去年，阿富汗政府簽署兩分勘探銅礦和金礦的合約，阻止民眾非法採礦，因為山區很容易發生滑坡事故，相當危險。