天天陪睡20人！她在機場遭綁架慘淪妓女　睹「殺人電影」崩潰求逃

▲綁架示意圖。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國一名現年42歲的女子莎拉（Sarah Forsyth）19歲那年，在申請成為一名托兒所的護士之後，她到荷蘭阿姆斯特丹旅行，沒想到護照卻在當地機場被偷走，隨後遭到綁架成為一名妓院的妓女。莎拉說，那時她每天被迫要跟超過18名男人發生關係，她只能尋求毒品的慰藉並因此染上毒癮；1997年時，她看著身邊的人一個個死亡，決定跟警察連絡並逃出這個鬼地方。

根據外媒報導，莎拉在19歲時到阿姆斯特丹旅行，不過卻在機場遺失了自己的護照，隨後更被人口販子用槍綁架挾持，強迫她到一間妓院工作；她跟其他遭到俘虜的女孩每天都只能吃一些巧克力度日，幾周後，她被賣給一名南斯拉夫的皮條客，並來到一個有狗看守的房子裡進行性買賣，每天晚上最少要陪18名以上的客人，才能賺到錢。

很快的莎拉發現毒品能夠讓她的痛苦被麻痺，所以她開始大量服用古柯鹼；不過就在她發現一名泰國女孩因為沒有幫皮條客賺到足夠的錢，被抓去拍攝性愛「殺人電影（Snuff film，譯為殺人影片，片中通常是真的有人死掉或被謀殺）」之後，她知道她必須逃離這個恐怖的地方。

莎拉說，每當有女孩從窗戶中消失時，她都相信這些人是被抓去參與鼻煙電影了，而她也常常在夢中夢見那名被殺的泰國女生，因為她被強迫觀看女孩被殺掉的影片；此外，她還記得一名皮條客在交易時與妓女發生嚴重爭執，隨後頭被砍斷落在地上的場景，以及很多恐怖的客人會和女孩們玩俄羅斯輪盤，然後在扣動槍支板機之後嘲笑女孩驚恐的表情。

莎拉在1997年時，與荷蘭警方多次接觸，並鼓起勇氣逃離綁架者，後來她被送往位於比利時的安全屋，在協助下回到英國與母親重逢；她向法庭提供了綁架者的相關證據，其中有5人對販運跟虐待表示認罪，但由於匿名法律的保護，莎拉從來不知道這些綁架她、讓她成為妓女的人，到底叫甚麼名字、被判了幾年徒刑。

遭受過嚴酷考驗的的莎拉在逃脫非人生活後，十幾年來一直與毒癮做鬥爭，儘管如此，她仍然非常慶幸可以從地獄中脫離。