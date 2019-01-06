快訊／娶25歲俄辣模惹議！馬來西亞蘇丹宣布退位　創該國首例

▲馬來西亞蘇丹、最高元首穆罕默德五世（Muhammad V）6日宣布退位。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞2016年12月就任的最高元首蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V），6日突然宣布退位、辭去最高元首一職，這也是馬來西亞歷史上「第一位」在5年任期屆滿前就退位的蘇丹。根據當地媒體報導，穆罕默德五世疑似是在請病假期間，遠赴俄羅斯迎娶25歲辣模惹議，但官方至今都沒有證實這項消息。

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▲俄羅斯25歲辣模奧克薩娜(Oksana Voevodina)閃嫁馬來西亞49歲蘇丹穆罕默德五世成為爆紅人物。（圖／翻攝自俄羅斯社群媒體Vkontakte）

根據馬新社報導，穆罕默德五世2017年因為接受醫學治療，因此11月2日至12月31日請假由他人代行國家元首職責。但他11月底卻被爆出遠赴莫斯科，迎娶了25歲俄羅斯辣模奧克薩娜(Oksana Voevodina)，因此讓民眾撻伐他根本沒有生病引發爭議。

針對穆罕默德五世請假飛俄羅斯取妻的事件，馬來西亞官方至今都沒有證實這項消息，就連大馬首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）也對此一無所知，所以當媒體記者一再追問時，他也只回答：「我不知道，我沒有官方確認，所以我不能說什麼」。無法向外界證實消息。