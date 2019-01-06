日本地鐵「手提行李安檢」最快2月實施　加強反恐應東奧

▲ 日本地鐵。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本政府為加強地鐵反恐政策，正討論在車站針對乘客的手提行李進行安檢，最快將於2月起實施。有鑑於新幹線去年6月發生隨機砍人案，造成1死2傷，1995年也爆發震驚全球的奧姆真理教地鐵沙林毒氣事件，當局著手管控地鐵安全，以因應2020年將舉辦的東京奧運和殘障奧運。

《共同社》6日指出，東京都千代田區的東京Metro地鐵公司霞關站目前被列為實施安檢的候選地點，最快希望在2月開始進行。政府將透過試行安檢找出問題，確認其可行性；若可行度高，將研擬具體的檢查方法、時間和路線。

報導提到，部分海外國家有在地鐵站施行安檢的先例，但日本國內除了成田機場內的車站以外從未實施。鐵路公司也認為，若真的進行安檢，乘客進出站的時間會大幅拉長，有失便利，車站也沒有多餘的空間設置安檢設備，表達強烈的反對意見。

政府相關人士則指出，國土交通省已經呼籲安保公司和安檢設備製造商提供試驗方案，也要求JR及大型私營鐵路公司提供協助。事實上，去年的砍人案以後，國交省就曾提出安檢，卻因鐵路公司的反對聲浪而作罷，僅規定4月起禁止攜帶未經包裝刀具進入車廂，安全性仍有疑慮。

報導說明，政府將接受企業提議，與鐵路公司協商後選定試行車站，但由於霞關站乘客以公務員居多，取得合作機會的可能性也較高，被視為熱門試行地點。霞關站有丸之內、日比谷、千代田3條路線經過，每日平均客流量達15萬人次；1995年沙林毒氣事件爆發時，行經這3條路線的5輛車也成為襲擊目標。

▼ 奧姆真理教1995年犯下東京地鐵毒氣案，造成13人死亡，6000多人輕重傷。（圖／CFP）

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