他打蜘蛛喊「怎麼還不死！」...小孩尖叫狂哭！鄰居以為家暴報警

▲澳洲男為打蜘蛛發出巨響，鄰居報警。（圖／達志影像／Shutterstock）

記者錢玉紘／綜合報導

蜘蛛是許多人都相當害怕的動物，即便成年男性也不例外，澳洲伯斯（ Perth）日前就發生一起烏龍事件，一名男性在家裡看到蜘蛛，對著地板狂打，而且還大喊「你怎麼還不死」（Why don’t you die），這樣的聲響傳到鄰居家中，以為發生了可怕的家暴事件，趕緊報警，才發現只是虛驚一場。



這起事件發生在伯斯郊區，一名路人經過一棟房子的時候，聽見屋內傳來小孩子尖叫般的哭聲，還有碰撞聲，並且有成年男子喊著「你怎麼還不死」，整個廠景光用聽的就好嚇人，於是好心的路人趕緊打電話報警，20分鐘之後，多名警力到場，打算拯救「被家暴」的民眾。

沒想到，警察一打開門，發現只是屋主正在打蜘蛛而已。西澳洲的警方也確認了這個消息，他們提到，報警的民眾並不認識屋主，只是散步的時候經過看過幾次而已，聽到屋內傳來的聲音，還以為發生了什麼意外，所以才會通知警方。

屋主則提到，他個人很害怕蜘蛛，當時真的只是想要殺死一支闖進家裡的蜘蛛，警方根屋內所有人確認之後也證實這個情況，報案的文件中寫道，「沒有人受傷（蜘蛛除外），也不須再加派多餘警力」。

衛報報導提到，2015年時在雪梨也發生過一件類似的案件，一名男子在家中看到蜘蛛，於是拿家具狂丟牠，聲音大到讓警察上門查看，最後發現只是在跟蜘蛛奮戰而已。