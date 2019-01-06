泰國流亡前總理戴克辛兄妹回廣東祭祖　鄉親熱烈歡迎

▲泰國流亡前總理戴克辛與盈拉回廣東梅州祭祖，受到鄉親熱烈歡迎。（圖／翻攝自《愛興寧》）



實習記者陳妙津／綜合報導

泰國前總理兄妹檔戴克辛（Thaksin Shinawatra）與盈拉（Yinglak Shinawatra）潛逃海外後，數度被目擊出現在全球各地，1月5日又高調現身廣東梅州豐順縣祭祖，並與鄉親合影留念。

據廣東梅州自媒體「愛興寧」報導，戴克辛與盈拉出身泰國清邁第四代泰國華裔家庭，祖籍地梅州豐順縣塔下村，從曾祖父邱春盛開始世代居於泰國，為客家人後代，2005年、2014年時就曾兩度回到梅州探親尋根。

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▲泰國流亡前總理戴克辛與盈拉回廣東梅州祭祖，受到鄉親熱烈歡迎。（圖／翻攝自《愛興寧》）

▲兩人還一同祭拜邱氏宗祠。（圖／翻攝自《愛興寧》）

▲更與眾多鄉親合影。（圖／翻攝自《愛興寧》）



1月5日上午，兩人第三度回到祖籍地探親祭祖，戴克辛身著淡粉色襯衫及黑色西裝，瑩拉則一身筆挺白色外套，看起來精神都相當不錯，還與鄉親握手合影，笑容滿面。而當地鄉親也十分熱情，當天塔下村邱氏宗祠前彩旗飛揚，鞭炮、鼓樂喧天，現場相當熱鬧。

兩人都身為泰國前總理，後來卻流亡海外。戴克辛於2001年上台，2006年因濫用職權、選舉舞弊等罪名引發軍方政變，被迫下台後，為逃離審判於2008年潛逃。親妹妹盈拉繼他之後，以戴克辛繼承者之姿成功選上泰國第一任女總理，不料，盈拉在上台後，2017年因稻米補助引發國家財政虧空等瀆職行為，遭最高法院判刑，隨後於同年步親哥後塵潛逃。