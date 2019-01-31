開高級飯店門鎖「只要2秒」！　他用「門牌」一刷就開

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

許多旅店或飯店的門鎖都是用「刷卡」的方式解鎖，不過近日傳出有些高級酒店的房間，可以輕易地用「請勿打擾標誌」的門牌打開，只要輕輕的將門牌塞到門縫中，輕輕動個幾下，門鎖竟然就這樣被解開了。

根據外媒報導，YouTuber 「 LockPickingLawyer」是一名在華盛頓特區工作的地區律師，他日前上傳一部影片到個人頁面，影片內容即是他在新年時，與妻子到一間市中心、有等級的高級酒店入住，但是細心的他卻注意到，房間內的雙重門沒有被正確的安裝。

「 LockPickingLawyer」表示，因為兩道門安裝得太遠，所以門鎖開關沒有正確地接合，也因為如此，若是門沒有從內部鎖固定的話，就很容易被打開。隨後，他在影片中開始展示他所說的一切，從快速搖動門把開始，證明們實際上是鎖住的，隨後他把掛在手把上的塑膠標誌拿起，並將其移到門的縫隙當中，不到2秒鐘的時間，門竟然就這樣被打開了。

「 LockPickingLawyer」說，這種事情常常在飯店、酒店中發生，包括不正確的間隔門、不正確的衝擊版，甚至是向後或顛倒安裝得所，這些安裝錯誤是不可被原諒的，特別是在房門口的部分；他指出，雖然向酒店人員申訴了這個問題，但希望在不久的將來，所有類似的現象都能被解決。

▼「請勿打擾」門牌竟可輕易打開門鎖。（圖／翻攝自YouTube／LockPickingLawyer）