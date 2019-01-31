家裡抓到超巨蜘蛛！他拍下PO網　動物園嚇歪：世上最危險品種

▲澳洲民眾抓到漏斗網蜘蛛。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲雪梨一名屋主日前在家裡發現一隻體型頗大的蜘蛛，他感到非常新奇，於是把蜘蛛拍下來PO自臉書上，沒想到廣大網友揭露，這居然是全世界最危險的蜘蛛之一。澳洲的動物專家提醒，由於近期降雨較多，讓原先棲息在地底下的蜘蛛通通跑到地面上來，才導致蜘蛛大量出沒，要多加小心。



「每日郵報」報導，住在雪梨北部海岸地區的麥古芬克（Scott McGufficke）日前在臉書上PO出一段蜘蛛的影片，可以看到他把蜘蛛關在一個透明的保鮮盒裡面，這隻蜘蛛全身黑色，體型頗大，模樣相當嚇人。他在PO文中提到，「嗨大家，我在摩士曼市（mosman）的家中發現了這個生物，他只是一般家裡會出現的蜘蛛嗎，還是更致命的東西？」

由於害怕可能會是危險的生物，他把蜘蛛帶到附近的塔龍加動物園（Taronga Zoo）讓專家鑑定。該園區的發言人證實，這真的不是一般的蜘蛛，而是非常致命的一種「漏斗網蜘蛛」（funnel-web spider），還有網友提到，今年將會是有史以來最高的「蜘蛛季節」，澳洲的居民們在夏天要格外小心。

新南威爾斯省中央海岸的澳洲爬行動物公園（Australian Reptile Park）也指出，在去年聖誕節之前，他們接收到許多案例，不少民眾發現比過去體型更大的「漏斗網蜘蛛」，在一周之內園區內就收到了大約20隻，大部分都是公的，腿長大約有10公分左右。



維多利亞省博物館的工作人員沃克（Ken Walker）也表示，近期澳洲天氣漸熱，是公蜘蛛成熟並尋找伴侶的時候，所以才會增加出沒的機率。墨爾本大學公共衛生專家偉頓（Ronelle Welton）也提到，蜘蛛增加的原因可能是因為大量降雨，由於蜘蛛平常棲息的岩石底下或是地洞被雨水填滿，牠們只好跑出來到地面活動。

漏斗網蜘蛛是世界上毒性最強的蜘蛛，在澳洲東部很常見，根據澳洲博物館數據指出，最毒的「雪梨漏斗網蜘蛛」就曾經害13個人喪命。專家也提醒，漏斗網蜘蛛毒性強，而且很快就會對人體產生作用，必須要非常小心。

▼有劇毒的雪梨漏斗網蜘蛛。（圖／維基百科）

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