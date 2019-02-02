美到不科學！全球最美雙胞胎遺傳爸媽神基因　直接贏在起跑點

▲全球最美雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／clementstwins）



國際中心／綜合報導

雖然同樣是從媽媽的肚子裡出生，但有人就真的天生贏在起跑點！來自美國加州一對年僅9歲的雙胞胎莉亞（Leah Rose）和艾娃（Ava Marie）被譽為「全世界最美雙胞胎」，她們的Instagram帳號開設不到兩年，就擁有98萬個追蹤者，現在也被模特兒公司簽下，擔任數十家童裝品牌的代言人。

在 Instagram 查看這則貼文 Ava Marie & Leah Rose（@clementstwins）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 1 日 上午 6:52 張貼

她們的媽媽賈姬（Jaqi Clements）在2017年開設雙胞胎的Instagram帳號，照片一po出，兩位女孩深邃的綠色雙眼、精緻立體的五官、甜美的笑容立刻吸引全球目光，直接被網友封為「全世界最美的女孩」，賈姬表示，雙胞胎從小就喜歡在眾人面前跳舞，也熱愛成為關注的焦點。她說，會選在雙胞胎7歲的時候開設帳號，是因為相信7是他們的幸運數字，果不其然，帳號開設沒多久，模特兒經紀公司就找上門來。

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▲全球最美雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／clementstwins，下同）



賈姬說，「我問他們兩個是否有興趣當模特兒，她們居然一口氣就答應了！」如今這對雙胞胎已經和兩家經紀公司簽約，成為數十間童裝品牌的代言人，行程滿檔的他們除了上學以外，一個禮拜還得接6份工作，但她們仍樂在其中。

事實上這對雙胞胎會這麼美也不是沒道理，因為他們全家都是模特兒等級的身材與臉蛋呀！他們的哥哥羅伯特（Chase Robert）也有超俊俏五官，現在也是小模特兒，而且媽媽賈姬的身材也超不科學，完全不像3個孩子的媽。