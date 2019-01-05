南韓星巴克「粉紅豬」萌翻！會發光的杯子我要定了

編輯／Ann 圖／翻攝自南韓星巴克官網

2019悄悄來臨，為了迎接可愛豬年，南韓星巴克當然也不缺席，吹起一股粉紅豬豬風，分別推出了馬克杯、保溫瓶等可愛商品，光是造型就超犯規，一起來看看。

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馬克杯當然是本次主角，以紅色豬豬的造型亮相，直接就虜獲了大批韓妞，看到小豬歪著頭看你，馬克杯把手還用漢字寫上了「豬」，絕對是春節最應景的商品。

接下來不能錯過就是粉色LED馬克杯，可愛的造型一眼就吸睛，除此之外還能夠發光，只要想像小豬發亮的樣子，粉絲們荷包又失守了。

當整隻粉紅豬化身馬克杯，這款簡直可愛到爆，背後還有一隻小小的豬尾巴，杯側把手則是使用金色增添奢華感，連一旁的攪拌棒都是粉色，去南韓的民眾千萬別錯過了。

現在登場的是保溫杯系列，同樣以少女粉色和俏皮豬豬為主打，分別有小豬杯套以及小豬掛飾，只能說不管幾歲都無法抵抗豬豬魅力。打開杯蓋還能看到小豬掛飾正在晃動，連杯套背後都藏著白色的小翅膀，想要低調造型的粉絲可以選擇紫色捕夢網，讓你在新的一年收穫滿滿。

除了杯子之外，連周邊商品都吸睛，杯蓋和袋子同樣充滿粉色小豬，看到吉祥物們裝上了白色翅膀飛翔，配上肥肥的福態模樣，不自覺就掏出錢包了，南韓星巴克這次限定商品實在太可愛啦。

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