解密金正恩胞姐　組織指導部的神祕人物，金雪松

▲ 金正恩同父異母的姊姊金雪松。（圖／網路）

作者：KBS「誰能撼動北韓」製作單位、柳宗勳

譯者：馬毓玲

摘自：時報文化出版《解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告》

●精選書摘

組織指導部向來被形容成醫師，而宣傳鼓動部則被形容成藥師，因此組織指導部擁有莫大權力，簡直為所欲為、橫行無阻。在這樣的組織指導部裡，卻有一位未曾出現在北韓報導中的謎樣人物，她的一切都籠罩在神祕面紗底下。

2001年7月，金正日搭乘專車前往俄羅斯，準備與俄羅斯總統普丁舉行首腦會議，當時在西伯利亞列車中，如影隨形地陪同在金正日身邊長達24日的前俄羅斯遠東全權大使康斯坦丁．普列科夫斯基，就曾談論過北韓的權力結構。

「金正日曾提到權力繼承一事。他經常講起女兒的事情，並誇獎她有政治家的手腕，而且年輕有為。他曾說過女兒年紀為20幾歲。」

康斯坦丁．普列科夫斯基／前俄羅斯遠東全權大使

當時金正日所說的20幾歲女兒究竟是誰？金正日一共有4位夫人，膝下共有5名子女，外界普遍都認為康斯坦丁．普列科夫斯基提及的女兒，是金正恩的同父異母姊姊，金雪松。金雪松出生於1974年，是金正日的長女。

直到目前為止，外界始終無法掌握金雪松在北韓政局中扮演什麼角色，所有的一切都只是揣測而已；不過，金雪松相當受金正日的寵愛，卻是不爭的事實。關於這點，除了康斯坦丁．普列科夫斯基的證言以外，透過其他北韓事務專家所言，亦可一探究竟。美國海軍分析中心國際事務局局長肯．高斯曾指出：「金雪松不僅掌握政權內部的所有訊息，同時也管控所有情報的動向，在北韓權力組織中，位居絕對頂點。」

金雪松與姑姑金敬姬之間有著深厚情誼，據說她還曾經擔任組織指導部部長長達3年之久，更重要的是，她是金日成唯一認可的媳婦金英淑所生下的孩子，可說是金日成、金正日的白頭山血統的純正繼承者。

請繼續往下閱讀...

▲ 金正日與其妻子、子女們族系譜。（圖／時報文化出版提供）

必須關注金雪松的理由，就在於她的勢力與金正恩旗鼓相當。對北韓居民們來說，繼承猶如神靈般金日成的白頭山血統，是絕對不能忽視的事實，倘若金雪松不是金正日的女兒，而是他的兒子，那麼她將擁有至高無上的權力，對金正恩而言，會是非常大的威脅，只可惜在強力男性獨裁的北韓體制之下，身為女子的金雪松，與金正恩抗衡的可能性並不大。

「我個人雖不同意金雪松是北韓實權擁有者的這個說法，但關於她的訊息，我在1990年代到2000年代初期卻是聽了不少。當時金正恩尚未崛起，因此金雪松的名字不斷被提及。據以前曾在組織部裡擔任行政要職的脫北人士所言，金正日在批准公文時，會分成好幾種型態，有他親自簽名批准的案子，也有僅僅過目確認的案子；但也有一些看起來不像是金正日親自審閱、卻聲稱已通過金正日核准的案子，據說那些案子就是由金雪松代刀核可，甚至還有一說是金雪松沒有事先審核的案子，金正日看都不看一眼。由此可知，在金正日底下，金雪松的分量舉足輕重。」

尹美良／前統一部南北韓會談常務代表

「對此我有不同意見。如果金雪松在統掌北韓組織部時，所有文件都由她管控，且必須先讓她事先過目才會上呈到金正日手中的話，那麼必有一些風聲會從內部的權力菁英那裡傳開來，根本無法隱遁。可是，我們卻完全沒獲得過這樣的消息。」

李忠赫（假名）／前朝鮮勞動黨平壤市黨高階幹部

這樣的話，能讓金正日感到自豪的女兒難道是別人嗎？

★ 本文經時報文化出版授權，摘自《解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告》

★ 知韓文化協會執行長朱立熙、歷史學者及政治評論家胡忠信、旅韓作家及弘光科技大學文創系文化科目講師陳慶德聯合推薦