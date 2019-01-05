一杯趕走虛胖！紅豆水消腫又助排便　營養師：這2種人要少喝

▲網友分享赤小豆比紅豆好，去濕效果更為顯著。（圖／翻攝自Pinterest、小紅書_Nlnanayo0_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

先前媒體報導，陳意涵養胎不養肉的祕密就是喝紅豆水，坊間相傳紅豆水能瘦身又能消水腫，讓許多女生都趨之若鶩，研究證實，紅豆水的確有幫助間接瘦身的功效，並且還能舒緩經前症候群。

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▲紅豆為碳水化合物，若吃了太多紅豆，下一餐的米飯要減量。（圖／翻攝小紅書北美Forspa）

紅豆沒有直接瘦身的效用，但確實能幫助瘦身，紅豆含有豐富的膳食纖維，能潤腸通便，更有效改善便秘。紅豆也含有充足的鉀，能使身體多餘鹽分排出，進而消水腫，難怪成為許多女星的消腫聖品。

▲也可加入薏仁，幫助身體排水。（圖／翻攝自小紅書_Nlnanayo0_）

什麼人可以喝紅豆水呢？中醫師指出大部分的人都能喝紅豆水，尤其適合水腫、容易經痛和哺乳的女性。因為紅豆有通乳功效，另外紅豆性平、味苦，能幫助理氣活血，在生理期前飲用，更能幫助緩解不適。



紅豆利水消腫，所以本身頻尿的人不建議多飲。腎功能衰竭者也需要少喝，因為紅豆含有鉀離子，若食用過量可能導致高血鉀。以量來說，一公斤的紅豆，內含的鉀離子才會超標，基本上一天一杯紅豆水是可以的，不需要過分擔心。

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