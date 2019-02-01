16歲自閉症少年「洗垃圾桶創業」還僱用3員工：我就愛賺錢！

▲克萊認真經營自己的事業。（圖／翻攝自臉書／Clay Needs No Moulding）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲布里斯本16歲少年克萊（Clay Lewis）從小被診斷出自閉症，但他並未就此被打敗，反而開創商機，1年多前成立自己的清潔事業，還僱用3名員工，都是他的同學，至今已賺進6000澳幣（約台幣13萬元），被問到背後的理念時，他笑說「我就只是喜歡賺錢！」

《每日郵報》報導，克萊2歲時確診自閉症，如今在母親勞拉（Laura Lewis）的幫助下，他開啟自己的事業篇章，放學後就負責清潔街上的垃圾桶，第一桶收費10澳幣（約台幣220元），接下來其餘則為5澳幣。勞拉說，其實很少有老闆願意給兒子機會，「因為他的言行跟其他人不一樣，雇主在第一印象上就會有不公平的假設。」

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▲克萊連生日都不忘工作。（圖／翻攝自臉書／Clay Needs No Moulding）



然而，勞拉認為，自閉症的孩子其實有很好的職業道德，非常忠心與勤奮，「如果人們願意給予機會，他們的自信心也會跟著提高。」如今，克萊的品牌名稱為Clay's Bin Cleaning，至少吸引70名客戶，其中大約30人都已是常客。

勞拉期盼，有一天兒子能夠完全獨立，且不需要依靠社會福利金。她鼓勵有著類似處境的父母，不要因此限制了孩子的發展，可以向那些忙碌的家庭尋找機會，詢問遛狗、澆水、清潔泳池等的工作是否有開缺，爸媽還可以替孩子建立臉書頁面。

▲勤奮清理每個細節。（圖／翻攝自臉書／Clay Needs No Moulding）

隨著克萊的客人越來越多，他的媽媽也幫忙設立App，藉此管理更多的顧客訂單，他有時也會替慈善機構免費清理垃圾桶。他其實相當有生意頭腦，早在14歲時就會清潔人們的垃圾桶，當時收費低廉，至於高中畢業後有何展望，他還不確定，但可能會將業務延伸到清潔車道上。